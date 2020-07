»Safronov je izvajal naloge za eno od Natovih obveščevalnih služb, zbiral tajne podatke o ruskem vojaškem in tehničnem sodelovanju, obrambi ter varnosti in jih posredoval predstavniku obveščevalne službe,« so sporočili iz ruske obveščevalne službe FSB. Obtožen je izdaje države, za kar mu grozi do 20 let zapora. V FSB so navedli še, da se preiskava nadaljuje, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Roskozmosu, kjer nekdanji novinar direktorju Dmitriju Rogozinu svetuje na področju odnosov z javnostmi, so zagotovili, da sodelujejo v preiskavi. Zatrdili pa so, da aretacija ni povezana z njegovim trenutnim delom, ki ga opravlja dva meseca.

Neimenovani vir je pred tem za rusko tiskovno agencijo Interfax povedal, da Safronov kot zaposleni v agenciji ni imel dostopa do tajnih državnih informacij. Dodal je, da bi lahko bila aretacija povezana z njegovim novinarskim delom o vojski. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je to zanikal. Glede na informacije, predstavljene Kremlju, Safronova niso pridržali zaradi njegovega novinarskega dela, je zatrdil.

Leta 1990 rojeni Safronov je pred zaposlitvijo na vesoljski agenciji za neodvisna časnika Komersant in Vedomosti pisal o politiki, vojski in ruskem vesoljskem programu. Komersant je moral zapustiti maja lani zaradi članka, v katerem je pisal, da naj bi predsednica zgornjega doma ruskega parlamenta Valentina Matvienko načrtovala odstop.

Takrat so v podporo kolegu dali odpoved vsi člani političnega uredništva. Številni novinarji so mu podporo na družbenih omrežjih izrazili tudi danes.