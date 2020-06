Sojenje se je začelo v marcu za zaprtimi vrati, da bi s tem zagotovili, da tajne informacije ne bi prišle v javnost.

Tožilstvo je 71-letnemu Salzburžanu očitalo, da je bil član "strukturirane državne mreže agentov". Med letoma 1992 in 2018 je ruski vojaški obveščevalni službi (GRU) izdajal informacije o avstrijski zvezni vojski. Šlo naj bi predvsem za informacije o avstrijskih oborožitvenih sistemih ter kopenskih in letalskih silah. Za to naj bi prejel 280.000 evrov.

Upokojeni polkovnik je očitke zanikal. Njegov odvetnik pa je na sodišču pojasnjeval, da je 71-letnik res prejel plačilo 220.000 evrov, ampak za informacije, ki so bile javno dostopne.

Upokojeni polkovnik je v preiskovalnem zaporu od novembra 2018, ko je tudi izbruhnila ta afera. Tedaj so se zaostrili odnosi med Dunajem in Moskvo, a so se do danes že otoplili.