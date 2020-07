Sleparsko sonce (na modrem nebu)

Kako največja koalicijska stranka razume delovanje policije in tožilstva, sta ta teden jasno ponazorila dva dogodka. Najprej je notranji minister Aleš Hojs odstopil z argumentacijo, da gre pri preiskavi sporne nabave medicinske opreme za politično preiskavo, ki je kot minister ne more preprečiti. Kar logično pomeni, da bi bilo po njegovem mnenju na ministrski funkciji smiselno vztrajati le, če bi lahko vplival na to, koga in kaj naj policisti preiskujejo ter koga in česa ne. Da gre za politično policijsko preiskavo, je namreč zgolj njegova ocena, ki je tožilci in sodniki z njim očitno ne delijo, saj so oni tisti, ki predlagajo in odobrijo hišne preiskave.