Druženje in popivanje v pubih ima pri Britancih pomemben družbeni pomen. Kako zelo so bili prikrajšani od 20. marca, ko je premier Boris Johnson ukazal zapreti vse lokale po državi zaradi pandemije novega koronavirusa, smo bili priča v soboto, ko so pubi ponovno odprli svoja vrata, živahno pa je bilo tudi na ulicah.

Pretepi, ples in neupoštevanje varnostne distance

»Pričakovano naporna noč. Doživeli smo to, kar smo pričakovali. Pijani ljudje ne morejo držati varnostne razdalje,« je na twitterju objavil angleški policist John Apter, ki je bil v soboto na nočni izmeni.

Apter je za CNN še povedal, da so bili priča »veselim in jeznim pijančkom«. Nekateri ljudje so tako pozabili na ohranjanje varnostne razdalje s tem, da so se začeli objemati in plesati, pri nekaterih pa so zapele pesti.

Poleg izgube nadzora nad dogajanjem v nekaterih pubih, pa je bilo, kot je razvidno iz posnetkov in fotografij, zelo pestro tudi na nekaterih znanih mestnih ulicah po vsej Angliji. V spodnjem posnetku je tako prikaz iz okrožja Soho v Londonu, ki je znano po nočnem življenju in številnih pubih. Okrožje se je prvi dan ob ponovnem odprtju pubov vrnilo v stanje, ki so ga poznali pred pandemijo.