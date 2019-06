Ob raziskovanju glasbe različnih kultur smo nekako prišli do zaključka, da kljub razlikam »na površini« v svojem jedru ljudska glasba nosi identične zgodbe. Ljudje so se vsepovsod srečevali z enakimi dilemami in strahovi, enakimi hrepenenji. In še vedno se. In to se nam zdi zelo pomembno poudarjati, sploh v času, ko se vedno bolj izpostavljajo razlike med nami.

Na neki način ja. Ilustracija na naslovnici je delo našega prijatelja Anžeta Bizjaka. Plesalci v krogu s povezanimi rokami simbolizirajo, da je bila glasba v uteho v težkem vsakdanu in je močno povezala ljudi. Kot je to še danes.

Prejšnji album smo zasnovali bolj ohlapno, na njem so skladbe, ki smo jih prej že velikokrat preigravali na koncertih. Viže smo ustvarili bolj premišljeno, z jasnim konceptom.

Prav Prlekija je imela precejšnjo vlogo, saj je večina materiala nastala tam. Anejeva družina je iz Ormoža in imamo možnost občasno pobegniti v njihovo zidanico in si vzeti nekaj dni za ustvarjanje. Seveda k temu, da smo uspešni, pripomore tudi to, da nismo nikoli lačni, za kar sta zaslužna njegova starša. Sicer pa na Vižah prehajamo iz ene slovenske pokrajine v drugo, vmes »skočimo« še na Irsko ali Škotsko. Povsem neobremenjeno, kamor nas zanese.

Na albumu je kot gost sodeloval eden najboljših irskih violinistov Tola Custy. Že pri samem procesu nam je pomagal s kakšnim nasvetom. Kasneje je za nekaj dni prišel k nam v Ljubljano na zaključne priprave pred snemanjem. Skupaj smo tudi nastopili v Kinu Šiška in na koncu je posnel z nami kar štiri skladbe. Tudi zanj je bil to svojevrsten izziv, saj se je prvič srečal s slovensko ljudsko glasbo. Sicer pa smo obiskali tudi znanega istrskega godca Marina Kranjaca, ki nam je pomagal z izborom skladb in nasveti.

Precej intenzivno. Že 14. junija bomo na dvorišču samostana Mekinje v Kamniku izvedli koncert Keltska skrivnost, ki bo nekaj posebnega zaradi ambienta in programa, ki ga pripravljamo. Zatem se odpravljamo na dva festivalska nastopa v Italijo, od tam naprej pa naravnost v Amsterdam na štiri klubske nastope. Sledi nekaj koncertov po Sloveniji, konec avgusta pa dvotedenska turneja po Nemčiji, česar se odkrito povedano že zelo veselimo.

Na splošno menim, da moraš kot glasbenik iti med ljudi. Kilometrina te utrdi. Nešteto je nepredvidljivih situacij in ko misliš, da te nič ne more presenetiti, se zgodi nekaj novega. Te stvari močno povežejo skupino. Iskren odnos, ki se je razvil med nami, je najpomembnejši dejavnik za uspešno ustvarjanje. Vsi se počutimo dobro in varno drug ob drugem. In od tu naprej smo lahko kreativni.

Radi igramo v različnih ambientih in če bi se morali usmeriti samo v eno skrajnost, bi zagotovo pogrešali drugo. Tudi program je v določeni meri različen. Pubovski nastopi imajo svoj čar, ker se res sprostimo in se ob njih vsi zabavamo. Koncertni nastopi pa prinesejo bolj intimen stik, bolj čustveno doživete izvedbe.

Imamo kar nekaj idej za nadaljnje projekte. Vseeno pa želimo začeti neobremenjeno snovati nov material in nato oceniti, kam nas vsa stvar pelje. Zdi se nam, da imamo še veliko povedati.