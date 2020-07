Čeprav bo nemška javnost v ponedeljek pozorna tudi na povratno tekmo za obstanek oziroma napredovanje v prvo ligo med Heidenheimom in Werderjem (prva tekma v Bremnu se je končala z izidom 0:0), bo najpomembnejše dejanje zaključka tamkajšnje nogometne sezone danes v Berlinu. V finalu pokala se bosta namreč udarila tekmeca Bayer in Bayern. Za velikega favorita veljajo Bavarci, ki so pred časom slavili osmi zaporedni naslov prvaka, od nadaljevanja prvenstva po prekinitvi zaradi koronavirusa pa so dobili vseh deset obračunov, med drugim tudi medsebojnega proti Bayerju 6. junija v Leverkusnu s 4:2.

Kljub izjemni formi pa Bayern danes ne čaka lahka naloga. V prvi vrsti zato, ker v finalih pogosto odločata dnevna forma in športna sreča, po drugi pa, ker je tudi Bayer v spomladanskem delu sezone igral dobro. Po Bayernu (49) in Borussii iz Dortmunda (39) je v drugem delu prvenstva zbral tretji največ točk (35) v Nemčiji. A tudi to za trenerja Petra Bosza ni bilo dovolj, da bi si s klubom zagotovil nastop v prihodnji sezoni lige prvakov. Sezono je Bayer namreč sklenil na petem mestu, razočaranje pa bo poskušal omiliti z osvojitvijo pokala. Bayern na drugi strani si želi dvojne nemške krone in s tem najlepše možne popotnice pred avgustovskim zaključnim delom lige prvakov. Medtem ko bo Bosz zaradi poškodbe kolena pogrešal brazilskega napadalca Poulinha, ima nekaj več preglavic trener Bayerna Hansi Flick. Zagotovo bo manjkal Corentin Tolisso, ki je aprila prestal operacijo gležnja, vprašljivi pa so nastopi Fieta Arpa (koleno), Larsa Lukasa Maia (gleženj), Javija Martíneza (meča), Niklasa Süleja (utrujenost) in Thiaga Alcantare (prepona).

Nedelja bo za slovenske ljubitelje nogometa zanimiva zaradi Simona Rožmana. Slovenski trener bo z Rijeko gostil vodilni Dinamo in poskušal prekiniti črni niz. Na zadnjih petih tekmah so namreč njegovi varovanci zbrali vsega dve točki in zdrsnili na peto mesto. Na Rujevici so se prižgali alarmi, saj Rijeka za želenim drugim mestom, ki pelje v kvalifikacije za ligo prvakov, zaostaja že za velikih pet točk.