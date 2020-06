Trideseti krog nemškega nogometnega prvenstva, že peti po daljši prekinitvi zaradi koronavirusa, bo tudi zadnji, v katerem bundesliga ne bo imela konkurence v obliki tekem iz katerega od preostalih največjih domačih evropskih tekmovanj. Že prihodnji teden bodo namreč oživele zelenice v španskem prvenstvu, prav tako bodo v Italiji odigrali povratni polfinalni tekmi pokalnega tekmovanja. A medtem ko bodo drugod šele začenjali, bodo v Nemčiji že zaključevali. Po tem krogu bodo namreč do konca le še štirje, serijski prvak Bayern München, ki ima na vrhu sedem točk prednosti pred drugo Borussio iz Dortmunda, pa ima danes v derbiju kroga na gostovanju pri petem Bayerju Leverkusnu lepo priložnost, da naredi morda odločilni korak na poti k osmemu zaporednemu in skupno jubilejnemu 30. naslovu prvaka.

Bavarski stroj je v tej sezoni sicer začel »mleti« dokaj pozno, sredi decembra. Dotlej je bil za njim eden najslabših začetkov sezone, potlej pa je na 15 tekmah dosegel kar 14 zmag in remi, vključno s štirimi zaporednimi po dvomesečnem premoru zaradi koronavirusa. Če je imel takrat pred prvim in drugim zasledovalcem »le« štiri in pet točk prednosti, jih ima zdaj 7 oziroma 9, odlična majska strelska forma (13 golov) pa mu je prinesla tudi nov rekord po številu zadetkov po 29 krogih. Bayern jih je namreč dosegel že 86, od tega jih je kar 29 prispeval Robert Lewandowski, ki je obenem zadel proti vsem klubom, ki v tej sezoni nastopajo v bundesligi, in je na odlični poti, da še tretjič zapored in skupno petič postane najboljši strelec nemškega prvenstva. Ob tem se vedno glasneje razpravlja o tem, da utegne Poljak v tej sezoni preseči rekord Gerda Müllerja, ki je v sezoni 1971/72 dosegel kar 40 golov, a bi moral za kaj takega v zadnjih petih tekmah doseči več kot dva gola na tekmo. »Vem, da se o tem veliko govori, a saj nisem nor, da bi razmišljal o čem takem. Pomembno je, da igramo atraktivno in učinkovito, kar nam v zadnjem času uspeva,« je povedal Lewandowski, ki bo proti Bayerju še posebej motiviran, saj je doslej proti njemu dosegel le 5 golov na 17 tekmah.

Bayer se medtem krčevito bori za uvrstitev v ligo prvakov, v katero vodijo prva štiri mesta. Po premoru mu gre dobro, saj je na štirih tekmah trikrat zmagal, sliko je skazil le visok poraz proti Wolfsburgu (1:4). Predvsem je »vroč« mladi napadalec Kai Havertz, ki je po premoru dosegel že pet golov, skupno pa je z 11 najboljši strelec kluba. Mnogi so zato prepričani, da bo v naslednji sezoni igral prav v dresu tokratnih nasprotnikov, pa čeprav se zanj »puli« skoraj »pol Evrope«. »Jasno je, da bo slej ko prej končal v enem največjih klubov na svetu, moja želja pa je, da bi bil z nami vsaj še naslednjo sezono,« pravi športni direktor Rudi Völler.

Bayer je sicer dobil zadnja dva obračuna z Bayernom, z današnjo zmago pa bi mu sploh prvič uspel niz treh zaporednih. Bržčas jo bo napadal še brez Larsa Benderja, medtem ko pri gostih ne bo Coutinha, Süleja in Tolissoja.