Po francoskem, ki so ga zaključili predčasno, nemškem in španskem bo jutri za to sezono končno padel zastor še nad četrtim izmed petih najmočnejših državnih nogometnih prvenstev na stari celini – angleškim. Ki je bilo hkrati edino, v katerem je bil prvak tako rekoč znan še pred prekinitvijo zaradi koronavirusa. Liverpool je kmalu po nadaljevanju naslov le še matematično potrdil in ker tudi drugi Manchester City ni imel težav s potrditvijo naziva podprvaka, je na Otoku že vseskozi bolj kot kateri drugi v ospredju boj za tretje in četrto mesto, ki vodita v naslednjo sezono lige prvakov. In vrhunec bo ta boj doživel prav v jutrišnjem zadnjem krogu, v katerem se bosta pomerila trenutno peti Leicester, ki je zbral 62 točk, in tretji Manchester United, ki ima eno več. Da bo še bolj zanimivo, pa je vmes na četrtem mestu z enakim številom točk kot United (63) še Chelsea, ki ga jutri čaka težka tekma s šestim Wolverhamptonom.

Če se je pred premorom po 29 krogih, ko so ždeli na petem mestu pet točk od lige prvakov, zdelo, da bo to še ena izgubljena sezona za najtrofejnejši angleški klub Manchester United, so prav rdeči vragi po premoru največje presenečenje. Pet zmag in trije remiji pokoronskega obdobja so jim pred zadnjim krogom prinesli najboljše izhodišče, saj jim za potrditev lige prvakov zadostuje že točka. Še več, če Chelsea izgubi, si lahko poraz privoščijo tudi sami, saj imajo ob enakem številu točk boljšo razliko v golih.

Leicester, ki je bil na mestih za ligo prvakov vse od šestega do predzadnjega kroga, torej polnih 31 zaporednih krogov, je na drugi strani za zdaj prvi osmoljenec pokoronskega dela. V tem času je na osmih tekmah zmagal le dvakrat, zato ga danes na eno izmed omenjenih mest zagotovo vodijo le tri točke, za četrto mesto pa bi mu remi zadostoval le ob porazu Chelseaja. Ta ima namreč tudi v primerjavi z Leicestrom precej slabšo razliko v golih.

Da bo za gostitelje vse skupaj še težje, se bodo morali znajti brez treh izmed najboljših štirih obrambnih igralcev (kaznovan je Söyüncü, poškodovana pa Chilwell in Pereira), prav tako pa bo manjkal ofenzivni vezist in ena izmed tarč tokratnega nasprotnika med prihajajočim prestopnim rokom James Maddison. »Slabim izidom v zadnjem času ter vsem težavam s poškodbami in kaznimi navkljub ne želim in ne smem razmišljati negativno. Še vedno imamo vse v svojih rokah in fantastično priložnost, da se uvrstimo v ligo prvakov,« skuša biti optimističen trener Leicestra Brendan Rodgers, ki je imel pred koronakrizo s svojim moštvom pred tokratnim nasprotnikom že osem točk prednosti. »Res smo naredili veliko dela in smo v položaju, na katerega smo lahko le upali. Nikakor ne smemo dopustiti, da bi šlo zdaj vse v nič,« pa sporoča trener Uniteda Ole Gunnar Solskjaer, ki bo tokrat brez poškodovanih Tuanzebeja, Jonesa in Baillyja.

Dodajmo, da bo ob Dinamu iz Zagreba drugi potnik v ligo prvakov danes znan tudi po zadnjem krogu hrvaškega prvenstva, v katerem mora Rijeka Simona Rožmana za drugo mesto premagati Istro in hkrati upati na remi pred njo uvrščenih Osijeka in Lokomotive na medsebojni tekmi.