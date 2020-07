Ali smo volili Jelinčiča in druge, da zastopajo naše interese? Smo!

Smo ponižni, poslušni in ubogljivi? Smo!

Ali verjamemo lažem, čeprav vemo, da so laži? Verjamemo!

Ali v imenu narodne sprave širimo razdor? Širimo!

Ali v imenu ljubezni in strpnosti širimo sovraštvo in nasilje? Širimo!

Dovolimo, da nas ograjujejo, nadzorujejo, omejujejo, nam prepovedujejo? Dovolimo!

Ali nosimo maske, ko nam ukažejo, čeprav ni trdnih dokazov, da nam koristijo? Nosimo!

Smo bili brez potrebe zaprti v občinske meje? Smo!

Smo sprejeli neumno logiko, da enaka omejitev gibanja velja znotraj občine z 200.000 in 2000 prebivalci? Smo!

Ali leta in leta čakamo na operacije, dneve in dneve presedimo v čakalnicah? Čakamo!

Ali se dnevno zastrupljamo s slabo hrano, cigaretami, alkoholom, zdravili? Zastrupljamo!

Ali odgovorno skrbimo za svoje zdravje? Ne skrbimo!

Ali otročje nekritično spoštujemo politične, verske, medicinske in druge avtoritete ter jim sledimo? Spoštujemo! Sledimo!

Ali poznamo sestavo cepiv, pa se vseeno cepimo? Ne poznamo, a se vseeno cepimo!

Ali verjamemo, da 95-odstotna precepljenost ustvarja kolektivno zaščito, čeprav nikoli ni presegla 60 odstotkov? Verjamemo!

Se bomo pustili cepiti s cepivi neznane učinkovitosti in neznane sestave ter neznanih celovitih in dolgoročnih posledic za naše zdravje in zdravje naših potomcev? Bomo!

Si bomo na mobitele nalagali aplikacije za sledenje okuženim in po vsakem stiku panično gledali v mobitel in preverjali, ali je oni drugi okužen? Bomo!

Ali ploskamo vladam, ker enim vzamejo in drugim dajo? Ploskamo!

Ali pristajamo na to, da lahko naši kradejo, zato ker so naši? Pristajamo!

Ali mislimo, da nas poslanci in drugi politiki spoštujejo in skrbijo za naše dobro? Verjamemo!

Ali verjamemo, da smo kot skupnost pametni, pogumni, svobodni? Verjamemo!

Ali smo žalostni, depresivni, nesrečni, tekmovalni in nasilni zato, ker nekdo ima več, ker je uspešnejši? Smo!

Nas kaj tolaži, da so tudi drugi narodi bolj ali manj enako glupi? Tolaži, a tolažba je privilegij glupih!

Ali potrebujemo še dokazov, da smo glupi?

Ivan Soče, Maribor