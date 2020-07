Drugi val odnesel že 161 koncertov

V zadnjih desetih dneh so na Hrvaškem zaradi ponovnega porasta okužb s koronavirusom odpovedali 161 koncertov, njihovi glasbeniki in glasbenice pa se bojijo, da bodo honorarji, tudi ko bodo koncerti spet dovoljeni, bistveno nižji, kot so bili do zdaj. Njihovo združenje avtorjev opozarja, da številni ne bodo preživeli zgolj z avtorskimi nadomestili in da pravega okrevanja na tem področju ne bo vsaj še pet let, zato že razmišljajo o posebnem koronaskladu za pomoč glasbenikom in glasbenicam. Med tistimi, ki jih je prizadela pandemija, je tudi Jasmin Stavros, ki že štiri mesece ni nastopal, poročajo hrvaški mediji. Zaradi koronavirusa so mu odpovedali 40 koncertov, za poletno obdobje pa je imel napovedanih 30 koncertov, od tega so jih sedem zaradi drugega vala že odpovedali. Svoje koncerte so morali zaradi pandemije odpovedati tudi Parni valjak, Jelena Rozga, Massimo Savić, Crvena jabuka in številne klape. Odpovedani niso samo koncerti na Hrvaškem, temveč tudi koncerti hrvaških glasbenikov in glasbenic v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Koncert v Širokem Brijegu je nedavno moral odpovedati Neno Belan, ki pa je eden redkih, ki so mu po odpovedi že ponudili nadomestni termin. Številni glasbeniki te sreče namreč nimajo.