Po zaznani okužbi pri sedmih zdravnikih nujne medicinske pomoči so poslali na testiranje več kot 30 zdravstvenih delavcev UKC Maribor. Preventivno so jih poslali v samoizolacijo. »Zaposleni, ki so bili v tesnem rizičnem stiku s sedmimi okuženimi zdravniki, so še zmeraj v samoizolaciji. Kontrolna testiranja so predvidena osmi in deveti dan po kontaktu oziroma takoj, ko se pojavijo klinični znaki. Klinični znaki so se pojavili pri enem zdravstvenem delavcu UKC Maribor, ki je bil v samoizolaciji, testiranje pa je pokazalo pozitiven rezultat,« so danes sporočili iz kliničnega centra.

Doslej so identificirali stik s sedmimi okuženimi zdravniki pri 30 hospitaliziranih pacientih in 31 zdravstvenih delavcih UKC Maribor. Okužbo z novim koronavirusom pri sedmih zdravnikih enote nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma so potrdili v torek, v četrtek pa je bil test pozitiven še pri enem zdravstvenem delavcu te enote. Zaposlenega, ki sicer ni zdravnik, so testirali že v torek, a je bil test takrat negativen.

Dodatna testiranja med zaposlenimi v zdravstvenem domu zaenkrat niso prinesla novih negativnih presenečenj. »Vseh 20 zaposlenih iz organizacijske enote nujne medicinske pomoči, pri katerih smo včeraj še dodatno opravili testiranje, je negativnih na covid-19,« so danes sporočili iz mariborskega zdravstvenega doma.