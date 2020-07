V Srbiji so doslej potrdili 15.504 okužb, zaradi covida-19 pa je umrlo skupno 298 ljudi. Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer je vlada ob uvedbi izrednih ukrepov v petih mestih - Kragujevcu, Novem Pazarju, Tutinu, Ivanjici in Vranju - izredne ukrepe danes uvedla tudi v prestolnici Beograd.

Do 18. julija bodo med 23. in 6. uro morali biti zaprti vsi beograjski nočni klubi ter restavracije in bari, in to brez izjem. Zaščitne maske in spoštovanje fizične razdalje metra in pol so obvezni v vseh zaprtih prostorih in javnih prevoznih sredstvih. Za kršitelje je predvidena kazen v višini okoli 40 evrov.

Zbiranja v zaprtih javnih prostorih so omejena na največ sto udeležencev, tista zunaj pa na največ 500 udeležencev ob obveznem spoštovanju medsebojne razdalje, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

V Severni Makedoniji so v zadnjem dnevu potrdili še 165 novih primerov okužbe, umrlo je še sedem bolnikov, je sporočil minister za zdravje Venko Filipče.

Največ novih okužb so znova potrdili v prestolnici Skopje, in sicer 71, sledi Tetovo z 20 okužbami. Doslej so v državi potrdili 6787 primerov okužbe, umrlo pa je 328 bolnikov, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.

V Bosni in Hercegovini so v zadnjem dnevu poročali o 173 novih primerih okužbe, od tega 94 na območju Federacije BiH, od tega 49 v Sarajevu. Zaradi covida-19 sta umrla še dva bolnika.

V državi je doslej zaradi covida-19 umrlo 191 ljudi, okužb pa so potrdili 4961, poroča Hina.