Na Pahorjev poziv je več posameznikov oz. skupin za sprejem zaprosilo ločeno, a se nihče med njimi ne predstavlja kot predstavnik protestnikov ali organizator protestov. Kot so sporočili iz urada predsednika, so udeleženci »na pogovoru izmenjali mnenja in se seznanili s stališči, ki so bila tudi glede istih vprašanj mestoma različna«. Pahor je sicer na sestanku poudaril dialog in da se je treba k njemu vračati, tudi kadar se zdi, da je izčrpan.

Pogovora se je udeležila Tjaša Prošek, ena bolj izpostavljenih protestnic, ki je v zadnjih tednih tudi javno spregovorila o zahtevah protestnikov. Kot je pojasnila, so na pogovoru predsedniku zastavili konkretna vprašanja, odgovorov pa niso dobili. Povabili so ga tudi, naj nagovori ljudi, ki se ob petkih zberejo na protestih, a se Pahor za zdaj vabilu ni odzval. Kot je še dejala, se zavzemajo za prihodnost države, za »otroke in vnuke«, zato potrebe po »protestov proti protestom« ne razume. Želijo pa predvsem nagovoriti vse, ki so trenutno apatični.

Del protestnikov in nekatere skupine pa so sporočili, da jih protestniki, ki so se udeležili srečanja, ne predstavljajo. »Ti predstavniki protestnega gibanja kot celote nikakor ne zastopajo. Upamo, da gre pri njihovem odzivu zgolj za politično naivnost in avanturizem,« so zapisali v sporočilu za javnost. Pod sporočilo so se podpisale skupine in iniciative Prezidium, ADDK, MZPP ter Protestival.