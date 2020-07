Potem ko je Olimpija 14 dni pred mediji skrivala novega trenerja Dina Skenderja v strahu, da bi mu po viharju ob odstavitvi priljubljenega Safeta Hadžića postavili preveč neugodnih vprašanj, je danes popoldne pred treningom na Kodeljevem le stopil pred novinarje. Medtem ko smo v spori po nevihti na vročem soncu čakali na 36-letnega Slavonca, smo se zapletli v klepet s športnim direktorjem Mladenom Rudonjo. Uradnih izjav ni hotel dajati, bil pa je zelo sproščen in iskren.

»Ob zamenjavi Hadžića sem vedel, da jih bom dobil po glavi. Skender je trener že deset let in tako bolj izkušen od Bišćana, ki do prihoda v Ljubljano ni vodil nobenega kluba v prvi ligi. Glede na to, kaj vse se dogaja okrog Olimpije, utegne biti napeto do konca zadnje tekme v Celju,« je bil iskren Mladen Rudonja. Ocenil je, da so bile težave na tekmah po koronavirusu povezane s slabo telesno pripravljenostjo, zato je z Domžalami in Mariborom igrala bolj obrambno. Igralcem, ki so jim iztekle pogodbe konec junija, so te podaljšali do 23. julija. Tomića si zelo želijo zadržati v Ljubljani, Savić ima ponujeno novo pogodbo za enako plačo. Nekatere nove okrepitve so že izbrane, a jih za razliko od tekmecev ne bodo predstavili pred koncem sezone, ker je vse podrejeno osvojitvi naslova prvaka. Mladi Nikola Jovićević, najboljši strelec kadetske lige, je iz Ljubljane prestopil v Domžale (zastopniki so ga neuspešno ponujali tudi Mariboru), ker Olimpija ni pristala na izpolnitev zahtev očeta za sinovo pogodbo: 3500 evrov mesečne plače, 50.000 evrov izplačila v enkratnem znesku in polovico vsote od naslednjega prestopa.

»Ekipa ni pozabila igrati nogometa. Strnili smo vrste, z moštvenim duhom popravili igro v obrambi. Ekipa, ki želi biti prvak, je pred mojim prihodom prejemala preveč golov, zato smo se morali resetirati. Kratkoročno smo stvari dobro rešili. Če se bomo preveč sprostili, bomo imeli v Kranju velike težave. Za Triglav se bomo morali pripraviti in tekmo odigrati enako kot derbi z Mariborom. Šele zdaj se začenja prava bitka za prvaka. Če bomo ponovili pristop z zadnjih dveh tekem, ne bo razlogov za zaskrbljenost. Če ne premagamo Triglava, zmaga proti Mariboru ne bo pomenila veliko,« pravi trener Dino Skender, ki ekipo vodi z bolj trdo roko kot Hadžić.

Skender se je zelo razveselil gola Anteja Vukušića po štirih mesecih. »Ker je dobro treniral, pošteno garal za ekipo tudi v obrambi in ni razmišljal le o golu, je bilo le vprašanje časa, kdaj bo nagrajen. Upam, da bo zdaj padel v serijo doseganja golov,« je v 11 minut dolgem klepetu hitel pripovedovati Skender, ki navzven kaže veliko samozavesti. Zatrdil je, da sploh ne ve, katerim igralcem potečejo pogodbe, veliko bolj pomembne so vse tekme do konca sezone.