Derbi spomladi najuspešnejših ekip je v Šiški izpolnil vsa pričakovanja. Potem ko je vodilni gol zrežirala udarna naveza Brava Roko Baturina s priigrano enajstmetrovko in Aljoša Marko z zadetkom, je udarila celjska naveza Dario Vizinger (11. podaja sezone in 20. gol) in Mitja Lotrič (16. gol), ki sta poskrbela za popoln preobrat in odmevno zmago. Nogometaši Brava so tako končali niz 11 tekem neporaženosti, a so bili na koncu bojevite tekme nagrajeni z aplavzom s tribun. »Ker ima Bravo podobne principe v igri kot mi, je bila tekma trda. Vesel sem, da smo iz tekme, ki je bila polna emocij, s kančkom sreče izšli kot zmagovalci. Fantje so verjeli v zmago. Presrečen sem, da sta takšno tekmo dali slovenski javnosti ekipi, ki imata veliko mladih igralcev,« je tekmo ocenil trener Celja Dušan Kosič. Ob zapravljanju priložnosti pred izenačenjem se je spraševal, kako je mogoče zgrešiti tisto, kar je skoraj nemogoče.

Lotrič in Vizinger lahko igrata tudi miže

Potem ko so se Celjani v prvem delu preveč ukvarjali z odločitvami sodnika, so v drugem zaigrali odlično. Izenačili so sicer šele iz prvega strela v okvir gola. Celjani so dosegli zmago, s katero so napovedali kandidaturo tudi v boju za naslov prvaka, čeprav še vedno poudarjajo, da je njihov prvi cilj uvrstitev v Evropo. »Fantje so kakovostni, igrajo dober nogomet. Do konca je še pet tekem in stvari se lahko hitro obrnejo na glavo. Morda smo zakuhali prvenstvo. Za nas je velik privilegij, da smo sploh v položaju, da se lahko borimo na naslov prvaka. Maribor in Olimpija sta pred nami, vendar smo dokazali, da smo dobri. Če se bodo fante odločili, da bodo prvaki, bodo to tudi postali. Imamo vse, kar je potrebno: kakovost, željo, voljo in mladost. Kaj imajo drugi več, kot imamo mi, razen…« je Kosič s prstoma zgovorno pokazal, da jim manjka le več denarja.

Kapetan Celja Mitja Lotrič je bil znova gonilna sila izjemno poletne ekipe, ki je pravi obraz pokazala šele v drugem polčasu. »V eni najlepših tekem sezone je to zmaga za Evropo. Ko si jo bomo zagotovili, bomo pogledali lestvico in se pogovarjali še o kaj več. Bomo videli, kaj bo prinesel 22. julij,« je o bitki za naslov prvaka ostal diplomatski Mitja Lotrič, ki z Dariom Vizingerjem lahko igra tudi miže. V vsaki potezi je vidno, da Prekmurec na igrišču uživa, kot še nikoli doslej. Po tekmi je poudaril, da so njegove predstave posledica zaupanja trenerja Dušana Kosiča. Ljubljančan na klopi Celja se je na besede kapetana odzval takole: »Mičo je skromen, priden in delaven. Umiril se je kot oseba. Trener je težko zaslužen za to, kar daje na igrišču. Sam je zaslužen za to podobo. Dušan Kosič ne more igrati namesto Mitje Lotriča. Včasih me preseneti z vrhunskimi stvarmi, ki tudi meni niso jasne. Naj le nadaljuje po tej poti, saj bo dobro zanj in za klub.«