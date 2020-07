Real Madrid je na pragu 34. naslova španskega prvaka. Kraljevi klub po trimesečnem premoru zmaguje brez sijaja in s pridom izkorišča serijske spodrsljaje Barcelone, ki se po dveh šampionskih sezonah pripravlja na predajo španske krone večnemu tekmecu.

Katalonci so na zadnjih štirih tekmah po treh remijih zapravili šest točk in se pet krogov pred koncem prvenstva znašli skoraj v brezizhodnem položaju. Real Madrid bo nocoj proti Getafeju lovil šesto zmago zapored, s katero bi Barceloni pobegnil za štiri točke, kar bi mu ob nezahtevnem razporedu odprlo avtocesto do naslova prvaka. Ne glede na razplet tekmovanja se bo Barcelona na koncu podpisala pod najslabšo sezono v zadnjih dvanajstih letih, saj je tako skromen točkovni izkupiček nazadnje zabeležila pod Frankom Rijkaardom (2007/08). Katalonski klub v letošnji sezoni ni prav nič uspešnejši po zamenjavi trenerja, saj imata odstavljeni Ernesto Valverde in sedanji Quique Setien povsem enak odstotek zmag (61). Od Setiena so bili uspešnejši prav vsi trenerji, ki so se v zadnjem desetletju zvrstili na klopi španskega prvaka.

Več kot očitno je, da garderoba z Lionelom Messijem na čelu nima zaupanja v glavnega trenerja, ki pri 61 letih še nikdar ni bil na tako izpostavljenem položaju. Izkušeni igralci so v slabi formi in brez tekaških presežkov delujejo nezainteresirano, televizijske kamere pa vsako tekmo beležijo prizore, ki razkrivajo pomanjkanje moštvenega duha. Za nameček več časa na klopi kot na igrišču prebije Antoine Griezmann, ki je lani prišel v Barcelono za 120 milijonov evrov. V modro-rdečem dresu je v letošnji sezoni španske lige zabil samo osem golov, kar je daleč od učinka pri Atleticu, ko je dosegal tudi več kot dvajset golov na sezono. Španski mediji poročajo, da Setien s svojimi odločitvami ponižuje Griezmanna, ki v Barcelono ni prišel zato, da bo sedel z rezervisti.

Ker se bo Kataloncem očitno izmuznila tudi druga domača lovorika v letošnji sezoni, moštvo lahko začne priprave na avgustovske izločilne boje v ligi prvakov. Barcelona se bo za vstopnico za četrtfinale pomerila z Napolijem, ki je na prvi tekmi osmine finala iztržil remi 1:1. Medtem je ogromno prahu dvignila prodaja 23-letnega brazilskega vezista Arthurja Mela, ki je bil med igralci in navijači Barcelone zelo priljubljen, a je uprava kluba izsilila njegov prestop v Juventus. Iz Torina se v Barcelono za kar štiri leta seli tridesetletni napadalec in bosanski reprezentant Miralem Pjanić, ki so mu odkupno klavzulo navili na vrtoglavih 400 milijonov evrov. Nobeno presenečenje ne bo, če bo vodstvo kluba še ta mesec pred nadaljevanjem lige prvakov odpustilo trenerja Setiena in v lastnih vrstah našlo začasno rešitev. Nekdanji as Xavi Hernandez se v katarski ligi kali za preboj na veliki trenerski oder, a vse kaže, da se na klop Barcelone ne bo usedel pred zamenjavo nepriljubljenega predsednika kluba Josepa Maria Bartomeuja. Barcelona bo volitve za vitalne položaje znotraj kluba izvedla prihodnje leto.