Rušilni junij

Iz dneva v dan se je mogoče prepričati, kako je obstoječa oblast lačna funkcij tudi na področju športa. Junij je bil udaren in rušilen. Najprej je z mesta direktorice direktorata za šport na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport odpadla Poljanka Pavletič Samardžija. Zamenjala jo je Mojca Doupona, ki se je v preteklosti že potegovala za vplivno funkcijo, a je imela očitno tedanja vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec še premalo vpliva, da bi jo ustoličila. Ko je postala ministrica, ovir ni bilo več. Prejšnji teden so Boro Štrumbelj, Drago Banović in Klemen Žibert postali bivši člani sveta Zavoda za šport RS Planica. Spomnimo, da so predstavniki sveta na razpisu za petletni predsedniški mandat soglasno podprli Jelka Grosa, medtem ko je »izvisel« protikandidat Igor Šircelj, ki ga je predlagala največja koalicijska stranka SDS. Namesto odstavljene trojice so v svet planiškega zavoda vstopili Mojca Doupona iz kvote SMC, Bogdan Janša iz SDS in Ignac Polajnar iz NSi. V ponedeljek popoldne je na dopisni seji odpadel še Jelko Gros, prvi mož pa postal Franci Petek.