Denar pa ne bo prišel še z Weinsteinovih računov, kjer ga verjetno ni več veliko po plačilu armade odvetnikov, ki ga niso zmogli ubraniti pred obsodbo na 23 let zapora zaradi posilstva in spolnega napada. Weinsteina teh dejanj obtožuje kar okrog 90 žensk, med njimi tudi več slavnih igralk, kot so Angelina Jolie, Salma Hayek in druge.

Vse žrtve ni zadovoljnih z vsoto in z dejstvom, da Weinstein ne bo plačal ničesar, kar pomeni, da ne sprejema nobene odgovornosti. Prav tako se ne strinjajo s tem, da zanje več ne bo druge poti za iskanje kompenzacije za trpljenje pod Weinsteinom, zaradi česar bodo njihovi odvetniki nasprotovali poravnavi, ki jo mora potrditi sodišče. Nekaj žrtev je že decembra lani sklenilo dogovor o odškodnini v višini 25 milijonov dolarjev.