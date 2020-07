»Za primer priznanja krivde predlagam pet let zapora,« je na začetku današnjega predobravnavnega naroka zoper 58-letnega Franca Hlastana povedala tožilka Tina Sočan. Sodnik Marko Justin se je nato obrnil proti obtoženemu in vprašal, ali krivdo prizna. Hlastan je, vidno nervozen, samo pokimal. Glede na okoliščine, navsezadnje je obtožen ženinega uboja, mu za zdaj kar dobro kaže. Potem ko je bil sprva osumljen umora, za katerega je zagroženih najmanj 15 let zapora, so ga nato obtožili uboja (z zagroženimi petimi do 15 leti za zapahi). Tožilstvo je zdaj predlagalo pet let, a zagovornik Benjamin Peternelj se bo nedvomno trudil, da bi mu kazen še omilili. V ta namen je predlagal, da bi na naroku za izrek kazenske sankcije, opravili ga bodo 22. julija, poleg Hlastana zaslišali tudi njegova sinova. Govorili bodo o družinskih okoliščinah, ki so pripeljale do tragičnega razpleta. O žrtvini odvisnosti, ki je že leta v celoti krojila njihovo življenje.

V obtožnici piše, da je Hlastan 3. decembra 2018 okoli 14.45 v domači stanovanjski hiši v Notranjih Goricah ženo Cirilo Hlastan Ribič porinil na posteljo, ji z eno roko čez obraz pritiskal vzglavnik, ovit v vrečko, z drugo pa držal za vrat ter se s koleni opiral na njena ramena. Tako je preprečil njene gibe z rokama in jo hkrati držal in stiskal tako močno in toliko časa, da se je zadušila. Potem je šel k mlajšemu sinu (takrat staremu 18 let) in ga poslal k (21-letnemu) bratu v službo. Nato je poklical policijo in priznal, kaj je storil.

Ni hotela na zdravljenje Pred preiskovalno sodnico je povedal, da sta bila s pokojno usodnega dne dogovorjena, da jo ob 12.30 pelje na zdravniški pregled, že leta je bila namreč vdana psihoaktivnim zdravilom in alkoholu. Zdravila se je večkrat, toda vedno neuspešno. A ko se je zjutraj prebudil, je ugotovil, da je ni doma. Malo po poldnevu se je vrnila v zelo slabem stanju, nato je spet odšla od doma in se vrnila okoli druge ure. S seboj je prinesla pivo. Po jedi je odšla v zgornje prostore in od tam je nato zaslišal njeno kričanje. Kot je razložil, je imela v takšnem stanju pogosto histerične izpade, večkrat je klical policijo, ker je sam ni mogel umiriti. Ob njegovem prihodu je stala ob postelji in vpila, da ne bo šla na zdravljenje. Kot je dejal, se je takrat zlomil. Pred tem je bila namreč sedem tednov na zdravljenju, nikoli ni zdržala tako dolgo, in upal je, da tokrat odvisnost vendarle lahko premaga. Potem pa je že prvi dan v domači oskrbi prišlo do recidiva in ponovno so bili na začetku. Izvedenec psihiatrične stroke dr. Dragan Terzič je potrdil, da je bila žrtev, sicer strokovnjakinja s področja javnega zdravja, že več kot 20 let odvisnica od zolpidema, aktivne sestavine uspavala sanval. Jemala ga je v velikih odmerkih, hkrati pa tudi uživala alkohol, da je bil učinek večji. Toksikološka preiskava je pokazala, da je bila tudi v času smrti pod vplivom visoke koncentracije psihoaktivnih snovi v kombinaciji z alkoholom. Ugotovljeno koncentracijo zolpidema je izvedenka dr. Tina Golec Čakš opredelila kot toksično.

Ni dvoma o prištevnosti Da jo je ubil ravno mož, ni dvoma. Ko je sodnik Justin sprejel njegovo priznanje, je upošteval tudi druge dokaze. Na vrečki, v kateri je bil vzglavnik (vzel ga je s hodnika, na njem je običajno spal maček), so našli mešano biološko sled žrtve in moža, prav tako tudi njegov prstni odtis. Sled njegove DNK so našli tudi na pokojničinem vratu. Najprej so sicer sumili, da jo je ubil med spanjem in da je torej šlo za umor, vendar na podlagi zbranih dokazov tega niso mogli utemeljeno potrditi. Zato je zdaj obtožen uboja. Priče so sicer povedale, da do žene nikoli ni bil nasilen. Po besedah sinov jo je vedno spodbujal k zdravljenju in vozil na preglede ter v ustanove. Še dve neodvisni priči pa sta zatrdili, da jima nikoli ni omenila, da bi bil do nje nasilen. In tudi, da na njegov račun nikoli ni rekla žal besede. Se je pa očetovo vedenje v zadnjem času spremenilo, ni več jedel, ponovno je začel kaditi, bil je odsoten, je pričal eden od sinov. Hlastana je pregledal psihiatrični izvedenec dr. Peter Pregelj, sodišče je predvsem zanimalo, ali je bil v kritičnih trenutkih prišteven. Toda Pregelj o prištevnosti ni podvomil. Tožilstvo meni, da se je znašel v osebni stiski zaradi vsega, kar se je dolga leta dogajalo v družini. Starejši sin je opisal materino psihično nasilje: pogosto je kričala, razbijala vse, kar ji je prišlo pod roko. Ker je omamljene niso izpustili iz hiše, je večkrat klicala policijo. Ves denar je zapravila za alkohol in tablete, ki jih je kupovala na črnem trgu, družini je kradla denar, je povedal. Da bi lahko plačevali življenjske stroške, je Hlastan tudi za konce tedna honorarno delal in še danes plačuje dolgove.