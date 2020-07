Novomeške policiste so o ugrabitvi in ropu obvestili 22. junija dopoldne. Operativno-komunikacijski center je o prijavi takoj seznanil vse patrulje na širšem območju in policisti so na avtocesti kmalu izsledili in ustavili avtomobil koprskih registrskih oznak, v katerem sta bila osumljena moška. Zaradi suma ugrabitve, ropa in izsiljevanja so 41- in 36-letnemu osumljencu z območja Ljubljane odvzeli prostost.

Med preiskavo so ugotovili, da sta osumljenca na parkirnem prostoru v okolici Šentjerneja z grožnjo in fizično silo oškodovanca spravila v avtomobil. Tudi med vožnjo sta ga pretepala in mu grozila, nato pa mu odtujila denar in mobilni telefon.

Od oškodovanca sta zahtevala, naj jima v naslednjih dneh izroči še večjo vsoto denarja, sicer pa ga bosta spet pretepla. Nato sta ga poškodovanega izpustila in se odpeljala.

Kriminalisti so še ugotovili, da sta osumljenca žrtev s pretvezo zvabila na kraj dogodka, motiv za kazniva dejanja pa je bil po podatkih policije dolžniško-upniško razmerje, so zapisali na Policijski upravi Novo mesto.