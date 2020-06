Današnja in vse nadaljnje vožnje v medkrajevnem javnem potniškem prometu bodo za upokojence, invalide, vojne veterane in starejše od 65 let poslej brezplačne. Ugodnost, ki bo državo na letni ravni stala okoli dva milijona evrov, je upokojencem namenila infrastrukturna ministrica prejšnje vlade Alenka Bratušek. V zadnjem tednu so na ministrstvu za infrastrukturo že obdelali okoli 2000 vlog za brezplačne letne vozovnice. Vseh upravičencev je po oceni ministrstva okoli 600.000.

Aktualni minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je pojasnil, da želijo z brezplačnim krajevnim prometom spodbujati trajnostno mobilnost in omogočiti upravičencem, da na enostaven, pregleden in učinkovit način uporabljajo medkrajevni promet ne glede na izvajalca storitev. Prihranki posameznikov bodo v praksi znašali od nekaj evrov pa tudi do več sto evrov v primeru nakupa mesečne vozovnice. Upokojenec iz Celja, ki potuje v Ljubljano, bi prihranil 7,5 evra v eno smer, pri trenutni ceni mesečne vozovnice pa kar 230 evrov.

Z bonom in avtobusom na dopust Prevozniki pobudo podpirajo, saj bo po mnenju prvega moža prevoznika Nomago Sandija Brataševca pozitivno vplivala na razvoj in popularizacijo javnega potniškega prometa v Sloveniji. Zadovoljni so tudi v Zvezi društev upokojencev Slovenije. Predsednik zveze Janez Sušnik meni, da se bo z brezplačnim medkrajevnim prevozom in koriščenjem turističnih bonov na dopustniški oddih lahko odpravil marsikateri upokojenec, ki si tega sicer ne bi mogel privoščiti. Država je brezplačne vozovnice zagotovila za medkrajevni promet z avtobusi in vlaki, ne pa tudi za vožnjo z mestnimi avtobusi. Pričakovala je, da bodo njenemu zgledu sledile tudi občine, a je naletela na gluha ušesa. V mnogih občinah so prepričani, da so za popularizacijo javnega prometa storili veliko več kot država. Mestni občini Velenje in Nova Gorica že omogočata brezplačni mestni avtobusni prevoz za vse, Mestna občina Ljubljana pa za subvencije vozovnic nameni 13 milijonov evrov na leto, torej šestkrat toliko, kot bi za upokojence namenila država. »Če država uvaja brezplačne prevoze za določeno skupino ljudi, mora to veljati za vso državo in ta mora posledično tudi zagotoviti finančna sredstva,« na ljubljanski občini niso spremenili odklonilnega mnenja do želja države. Opozarjajo, da takšna rešitev ruši uvajanje javnega prometa in postavlja upokojence v zelo neenak položaj. Primer: upokojenec iz Domžal se bo z medkrajevnim prometom do ljubljanske avtobusne postaje pripeljal zastonj, njegov stanovski kolega z Viča ali iz Zaloga pa bo moral za vožnjo z mestnim avtobusom plačati. Minister Vrtovec se namerava z župani največjih mestnih občin na to temo sestati v kratkem.

Očitki o populizmu in nabiranju točk Ko je infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek oktobra lani čez noč objavila novico o brezplačnih vožnjah za upokojence, so ob vseh drugih težavah javnega prometa mnogi najprej pomislili, da zgolj krade volilno bazo tedaj še prvaku DeSUS Karlu Erjavcu. Namige o rivalstvu za glasove je ostro zavrnila, saj da ne gre za njeno osebno pobudo, temveč za pobudo vlade, ki so jo poslanci v državnem zboru sprejeli s 75 glasovi za in nobenim proti. Nad ukrepom je bila nemalo presenečena tudi stroka, saj je priletel kot strela z jasnega brez predhodnih javnih razprav. »Ukrep seveda ne pomeni nič slabega in se bo mogoče izkazal za učinkovitega, je pa le eden v nizu ukrepov, ki bi jih radi videli v strategiji razvoja javnega prometa,« je takrat opozoril Marko Peterlin, direktor Inštituta za politike prostora, in dodal, da imamo večje probleme drugje. Zaradi dolgih desetletij zanemarjanja imamo danes prepočasen, premalo pogost, premalo udoben javni promet, zaradi česar število potnikov upada že od osamosvojitve dalje, brezplačnost pa še zdaleč ni edino zagotovilo, da bo sistem deloval.