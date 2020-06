Komunalno podjetje Vrhnika: Eni bi izplačali dobiček, drugi ne

Med občinami Vrhnika, Log - Dragomer in Borovnica je vse več nesoglasij, povezanih s Komunalnim podjetjem Vrhnika. Medtem ko si Vrhnika želi spremeniti ustanovni odlok, podaljšati mandat začasnemu direktorju in izplačati dobiček, Log - Dragomer in Borovnica temu nasprotujeta.