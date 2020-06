Umor 50-letne socialne delavke in njenega 35-letnega sodelavca v centru za socialno delo v Đakovu je pretresel hrvaško javnost. Drežnjak je najprej umoril socialno delavko na njenem delovnem mestu, nato je ustrelil še pravnika, ki je deset dni kasneje zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici v Osijeku.

Morilec je po streljanju pobegnil, a so ga policisti ujeli nekaj ur po zločinu. Kot je danes obrazložilo sodišče, so nedvomno ugotovili, da je Drežnjak načrtoval umor zaradi maščevanja, ker je zmotno menil, da mu v centru želijo odvzeti družinsko hišo, v kateri je prebival. Sodišče je tudi sklenilo, da sta žrtvi ravnali v skladu z zakonodajo in v korist Drežnjaka.

Obramba obsojenca je napovedala pritožbo na prvostopenjsko odločitev sodišča.