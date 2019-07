Osumljenca so prijeli v torek okoli 20. ure na njivi nedaleč od Đakova, približno pet kilometrov od kraja zločina, od koder je pobegnil s kolesom. Ob aretaciji je imel pri sebi pištolo, a je ni uporabil, je za hrvaške medije še pojasnil namestnik šefa osiješko-baranjske policijske uprave Dario Premec.

Do umora in poskusa umora je prišlo v torek v centru za socialno delo v Đakovu v osrednji Slavoniji, kamor je 61-letnik redno prihajal kot uporabnik storitev. Tudi varnostnik je bil vajen pogostih prihodov osumljenca v center. Nihče ni opazil, da je imel 61-letnik pri sebi pištolo.

Za zdaj niso znani motivi za streljanje na zaposlene v centru. Umorjena socialna delavka je več let skrbela za osumljenca, pravnik pa naj bi pomagal osumljencu pri reševanju nepremičninskih sporov. Bil je redni prejemnik denarne pomoči v centru.

Nezmožen dela, pogosto pijan in agresiven

Hrvaški mediji so poročali, da 61-letnik ni bil zmožen dela in da je bil tudi na psihiatričnem zdravljenju. Njegovi znanci so povedali, da je veljal za nepotrpežljivo osebo, da je bil pogosto pijan in agresiven, je danes poročal Jutarnji list.

Tudi umorjena socialna delavka naj bi pred kratkim opozorila, da je 61-letnik v zadnjem času nasilnejši. Direktorica centra za socialno delo v Đakovu Dubravka Petrović je danes za hrvaške medije izjavila, da nihče ni mogel predvidevati, da bo 61-letnik streljal na zaposlene v centru, in da je šlo za popolnoma iracionalno dejanje.

Hrvaška ministrica za demografijo, družino, mlade in socialno politiko Nada Murganić je po tragičnem dogodku med drugim napovedala, da bodo poostrili varnostne ukrepe v centrih za socialno delo tudi z uvedbo detektorjev kovin. Varnostniki v centrih nimajo pooblastila, da bi pomagali zaposlenim, temveč skrbijo zgolj za premoženje ustanove.

V hrvaškem sindikatu socialnih delavcev so objavili podatke raziskave, ki kažejo, da je bilo 78 odstotkov socialnih delavcev žrtev različnih oblik nasilja s strani nezadovoljnih uporabnikov socialnih storitev. Že dve desetletji za socialne delavce zahtevajo status uradne osebe, s čimer bi bil vsak napad nanje kaznivo dejanje.

Umor socialne delavke v Đakovu je drugi tovrstni primer na Hrvaškem. Leta 2000 je nezadovoljni uporabnik socialne pomoči s kuhinjskim nožem na delovnem mestu umoril socialnega delavca v Splitu.