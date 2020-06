Trener Olimpije Dino Skender je presenetil, ko je v začetno enajsterico na položaj centralnega branilca namesto kaznovanega Mackyja Bagnacka postavil Denisa Šmeta, ki je zadnjo tekmo odigral pred devetimi meseci. To je bilo prav na drugem derbiju sezone konec septembra lani z Mariborom, ko je bil zamenjan že po prvem polčasu. Še bolj je presenetil trener Maribora Sergej Jakirović, ki zaradi poškodb ni mogel računati na šefa obrambe Nemanjo Mitrovića (zlomljen nos) in kreativnega vezista Roka Kronavetra, na klop pa je posedel pomembna aduta Amirja Derviševića in Rudija Požega Vancaša. V vratih je bil 42-letni Jasmin Handanović, saj Kenan Pirić z menedžerjem že išče nov klub v tujini. Sredino igrišča je v želji, da ne prejme gola, okrepil s kar tremi defenzivnimi vezisti Pihlarjem, Cretujem in Vrhovcem.

V skladu s pričakovanji smo od prve minute videli trd in taktičen derbi brez veliko tveganja, saj je bila prva naloga obeh trenerjev svojim varovancem, da ne prejmejo gola. Po prikazanem v prvem polčasu je bil bolj zadovoljen Jakirović, ki je prvič v slovenski ligi tekmo vodil v obleki, medtem ko je bil njegov tekmec Skender bolj temperamenten, saj je pogosto zapuščal začrtan prostor, v katerem se lahko giblje. »Bravo,« je bila najpogostejša beseda, ki so jo drug drugemu izrekali soigralci in jih nismo slišali le, ko so navijači pred stadionom pripravili ognjemet in vrgli topovski udar. Maribor je zapustil boljši vtis, ker je bil taktično boljši, v obrambi bolj kompakten, njegov prehod v napad je bil bolj konkreten, a je zmanjkal natančen zaključni strel. Najbližje golu je bil Aleks Pihler v 29. minuti, ko je zadel prečko, izjemno motivirani Cretu je bil nenatančen z glavo, strela Vrhovca in Zahovića je brez težav ukrotil Vidmar. Olimpija, kjer sta bila v obrambi nezanesljiva Andrejašič v dvobojih z Bajdetom in Vilerjem ter Šme z Zahovićem, je stavila na individualni učinek svojih driblerjev. Savić (s položajem na sredini igrišča je imel premalo prostora za svoje vragolije), Menalo in Cekici so vedno naredili potezo preveč, namesto, da bo podali soigralcem, ali streljali proti vratom Handanovića, ki je tako ostal brez dela. Tudi na račun tega, da je vseskozi avtoritativno razporejal soigralce.

Drugi polčas je bil pravo nasprotje. V 59. minuti je imel Zahović v nogah sijajno priložnost za vodstvo, a je preveč »telovadil« in se vrtel okrog svoje osi. Olimpija je po osvojeni žogi izvedla šolski protinapad, v katerem je Savić žogo vodil 50 metrov, nato pa z globinsko podajo našel Vukušića, ki je se je otresel Peričića in z diagonalnim strelom premagal Handanovića. Odgovor Maribora je bil silovit s petimi menjavami, s katerimi je dvignil ritem. Začel je nizati priložnosti, ljubljanska obramba je bila iz minute v minuto na težjih preizkušnjah. Vidmar je dobil dvoboj z Bajdetom ena na ena, v prečko preusmeril prosti strel Milca, strel Zahovića je Šme zbil s črte, Peričić pa je bil prekratek, da bi žogo preusmeril v mrežo. Olimpija se je v novih težavah znašla v 81. minuti, ko je Jurčević prejel drugi rumeni karton. Olimpija se je z igralcem manj fanatično branila s klasičnim bunkerjem in krajo časa na vse možne načine ter se s kančkom sreče prvič v letošnji sezoni premagala Maribor, ki je doživel prvi poraz po koronakrizi.

Edini strelec Ante Vukušić je takole ocenil dvoboj z Mariborom: »Borili smo se do konca. Trener je želel disciplinirano Olimpijo, igralci pa smo pokazali fanatično borbenost. Taktično smo uspeli v celoti in onemogočili Maribor. Zasluženo smo zmagali. Od napadalcev se pričakuje, da zabijamo gole. Vesel sem, da sem pripomogel k novi zmagi Olimpije.« Vezist Maribora Blaž Vrhovec je pristavil: »Olimpija je zadela iz edine priložnosti iz protinapada, mi pa smo zapravili vsaj štiri. Pride takšna tekma. Še naprej se moramo truditi. Do konca prvenstva je ostalo šest tekem, Olimpiji pa bo zagotovo še spodrsnilo«.

Olimpija – Maribor 1:0 (0:0) Strelec: 1:0 Vukušić (59). Stadion Stožice, brez gledalcev, sodnik: Jug (Tolmin) – 6, rumeni kartoni: Jurčević; Cretu, Viler, Dos Santos, Zahović, rdeči karton: Jurčević (81, drugi rumeni karton). Olimpija: Vidmar 8, Andrejašič 6,5, Samardžić 7, Šme 6 (od 89. Kamy –), Jurčević 6, Tomić 7, Ostrc 6,5, Menalo 6,5, Cekici 6 (od 73. Bezjak 6), Savić 6,5 (od 73. Elšnik 6), Vukušić 7 (od 82. Pavlović 6,5), trener: Skender 7. Maribor: Handanović 6, Milec 6, Rajčević 6 (od 71. Koblar 6), Peričić 5, Viler 6,5, Vrhovec 6, Cretu 6 (od 64. Tavares 5), Pihler 6 (od 64. Dervišević 5,5), Mešanović 5,5 (od 60. Požeg Vancaš 5,5) Bajde 6 (od 64. Do Santos 5,5), Zahović 5,5, trener: Jakirović 6. Igralec tekme: Nejc Vidmar (Olimpija). Streli v okvir gola: 3:4, streli mimo gola: 1:4, koti: 4:2, prepovedani položaji: 3:1, prekrški: 15:17, število napadov: 109:112, število nevarnih napadov: 38:48, posest žoge (v odstotkih): 51:49.