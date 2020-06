Renata Zamida, direktorica Javne agencije za knjigo RS: Na koncu sem vedno naredila po svoje

Renata Zamida (1980) je vodenje Javne agencije za knjigo (JAK) prevzela leta 2018, ko je slovenski literarni ekosistem že celostno poznala. Navsezadnje je z agencijo pred tem sodelovala pri kandidaturi Slovenije za častno gostjo na knjižnem sejmu v Frankfurtu in desetletje delovala pri založbi Beletrina, kjer je med drugim skrbela za trženje prevodnih pravic in zastopstvo slovenskih avtorjev v tujini, razvijala sistem za izposojo e-knjig Biblos in nekaj časa vodila literarni festival Fabula.