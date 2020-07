»Ministrstvo za kulturo je že v mandatu prejšnje vlade pod vodstvom takratnega ministra Zorana Pozniča seznanilo svet Javne agencije za knjigo RS z nekaterimi nepravilnostmi pri delu direktorice Renate Zamida,« še piše v sporočilu za javnost.

Vlada je sicer že v začetku junija razrešila predsednika sveta Jaka Slavka Pregla in članico sveta Vesno Horžen ter za nadomestna člana imenovala komparativista Matejo Komel Snoj in Mitjo Čandra. Razrešena naj bi pri izvajanju svojih navodil ravnala pristransko in v nasprotju z načelom dobrega gospodarja, kar sta demantirala.

Glede Pregla in Vesne Horžen so na ministrstvu za kulturo za STA zapisali: »Razrešena sta pri izvajanju svojih navodil ravnala pristransko in v nasprotju z načelom dobrega gospodarja, kar je razlog za odstavitev v skladu s 23. členom zakona o javnih agencijah.« Pregl je sicer od ministra Vaska Simonitija maja prejel dopis, v katerem so razlogi za njegovo razrešitev navedeni na kar sedmih straneh. Kot je pred dobrim mesecem povedal za STA, je že lani jeseni »postajalo jasno, da direktorica Jaka Renata Zamida ni povšeči nekaterim krogom, ki bi za svoje delo želeli dobiti več javnega denarja, ona pa temu ni sledila«. Po njegovih besedah je bilo treba najti poti, da se jo odpokliče.

Svet Jaka je sicer že februarja, še pod Pozničevim ministrovanjem, na pobudo svetnice Gabriele Babnik glasoval o razrešitvi Renate Zamida, predsednik sveta Pregl pa jo je že pred tem vzel v bran in povedal, da razloga za njeno razrešitev ne vidi. Člani sveta Jaka so direktorici tedaj izrekli zaupnico.

Renata Zamida je pred mesecem za STA med drugim dejala: »Dejstvo je, da mi je bila na svetu izglasovana zaupnica ter da sta dva člana sveta, ki nista glasovala za mojo razrešitev, zdaj sama razrešena. Imenovanje nadomestnih članov v tem kontekstu je povedno samo po sebi. Kaj si kdo obeta od razrešitev in imenovanj v svet Jaka in morebiti od moje razrešitve ali nerazrešitve, pa se bo verjetno pokazalo kmalu.«