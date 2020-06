Poslanstvo policije je delati dobro za ljudi, jih varovati in se jim nikoli izneveriti. »Nismo tukaj, da bi ščitili ene ali druge, temveč za varnost vseh,« se je aktualnega dogajanja ob petkih na slovenskih trgih na proslavi ob dnevu slovenske policije dotaknil generalni direktor policije Anton Travner. Pohvalil je delo »velike družine strokovnih, požrtvovalnih in delovnih policistov«, pa tudi pogum civilistov, ki so v »kritičnih trenutkih utišali lasten strah in se pogumno podali v nevarnost«. V petek so namreč v Tacnu podelili medalje za požrtvovalnost, ki jih je prejelo 27 policistov in 22 občanov, dva policista pa sta prejela medaljo za hrabrost.

Na situacije, v kakršnih so se znašli ti junaki, se povečini ne da pripraviti vnaprej, pogumneži pa so preprečili številne tragedije. Borili so se s podivjanim ognjem, oživljali žrtve, tudi šestmesečnega dojenčka, moškega reševali iz ledene Ljubljanice, preprečevali samomore, preganjali osumljence, reševali dečka s sedežnice na Krvavcu…

Enajstletnica na sedežnici držala sošolca Prava drama se je 12. februarja dopoldne dogajala na Krvavcu, ko je deček med vožnjo s sedežnico zdrsnil pod zapiralo sedežnice. Pred takojšnjim padcem sta ga zadržala in v zadnjem trenutku rešila dva smučarja, delavci in mimoidoči pa so pod njim hitro raztegnili zaščitno mrežo, s katero so močno ublažili padec otroka z višine desetih metrov. Medalje za požrtvovalnost so (brezstično) podelili enemu policistu in enajstim občanom, med drugim tudi najmlajši prejemnici, enajstletni sošolki s sedežnice visečega fanta Kaji Bavec Žumer. »Bili smo v šoli v naravi, ko se je to zgodilo. Če ne bi gospod na levi držal še mene, bi tudi jaz padla, saj se nisem imela za kaj prijeti,« je bodoča šestošolka opisovala grozljive trenutke, v katerih jo je bilo strah. »Tresla sem se, naredila sem, kar se mi je zdelo v tistem trenutku najbolje,« je dodala in priznala, da jo še vedno zmrazi, ko pomisli na tisti dan. Večina sošolcev jo je zelo hvalila, tu in tam se je našel kakšen, ki je bil na njen pogum ljubosumen. Ponosna je tudi sama nase, najbolj pa vesela, da jo je prijatelj odnesel brez praske.

Iz ognja rešil 12-letnika Proti koncu avgusta lani je življenje za 12-letnika na kocko postavil tudi občinski redar v Piranu Mihael Tomše. V enem od stanovanjskih objektov v središču mesta je tistega popoldneva izbruhnil požar. »Mama tega otroka mi je povedala, da ne ve, kje je sin, in da je menda še vedno v stanovanju,« se je Tomše spominjal v petek. Ker je tudi sam oče, je začutil njeno bolečino in strah, se brez obotavljanja vrnil v stavbo, našel najstnika ter ga na ramenih že popolnoma obnemoglega odnesel do Tartinijevega trga, kjer ga je že čakal rešilec. »Občutil sem vsega po malem, adrenalin, norijo in še kaj. Glava mi je govorila, da ne delam prav, a sem vedel, da moram pomagati, saj nisem bil tam samo za število,« je bil jasen. Drugim poškodovanim je pomagal, vse dokler ni tudi sam zaradi zastrupitve z dimom omagal in potreboval zdravnika. »Žene me misel na boljši jutri za vse nas,« je izdal razlog svoje odločitve v tako nevarni situaciji. Kot občinski redar namreč noče samo pisati plačilnih nalogov, temveč narediti nekaj več za svojo skupnost.

Hrabra policista preprečila tragedijo Edini medalji za hrabrost sta prejela policista s policijske postaje Ptuj, Sašo Habjanič in Aleš Serdt, ki je tudi prostovoljni gasilec. V začetku letošnjega aprila sta zgodaj zjutraj odhitela do večstanovanjske zgradbe v plamenih. »V tistih trenutkih ne premišljuješ, temveč se instinktivno odzoveš,« je pojasnil Habjanič. Šla sta v smeri gostega črnega dima, zaradi katerega sta morala leči na tla in se po vseh štirih splaziti v hodnik. Z gasilnim aparatom sta za silo pogasila ogenj, a ne dokončno, saj sta se morala po zajetju svežega zraka vrniti nazaj. Na pomoč so jima takrat že priskočili gasilci, ki so nad kuriščem odprli okno, skozenj na dvorišče odvrgli gorljive stvari in jih polili z vodo ter prezračili blok. Policista sta, ker sta s tveganjem lastnega življenja preprečila morebitno tragedijo, prejela medaljo za hrabrost.