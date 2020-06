Pred predorom Karavanke proti Sloveniji je zastoj dolg pet kilometrov, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški približno tri kilometre, na primorski avtocesti pred Senožečami proti Kopru pa en kilometer, navaja Prometno-informacijski center za državne ceste.

Za izstop iz države je treba na mejnem prehodu Gruškovje čakati od eno do dve uri, zastoj pa je dolg poltretji kilometer. Na mejnem prehodu Dragonja čakajo uro in pol, v Sečovljah eno uro, v Starodu do ene ure in na Sočergi do pol ure. Za vstop v državo pa čakajo v Jelšanah, in sicer do pol ure.