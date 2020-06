Danes okoli pol druge ure ponoči je v prometni nesreči med Zagorjem ob Savi in Kotredežem umrl motorist. Zaradi neprilagojene hitrosti pri vožnji v levi ovinek po klancu navzdol je 50-letnik izgubil nadzor nad motorjem, zapeljal levo v kamniti zid ob cesti ter zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl, so sporočili s PU Ljubljana. Okoli 18. ure pa sta v tragični prometni nesreči med krožiščema v Kidričevem in v Lovrencu umrla motorist in kolesar.

V sredo zjutraj so štajerski policisti na avtocesti pri Lormanju obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval 39-letni motorist. Pri vožnji iz smeri Murske Sobote proti Mariboru je zaradi neprilagojene hitrosti pri zaviranju izgubil oblast nad motorjem in padel, njegovo vozilo pa je trčilo v avto pred njim. Ta je zmanjševal hitrost zaradi peska na cesti, ki je tam ostal od nesreče na nasprotnem pasu.