Vprašamo se lahko, kdo je večji izdajalec svojih volilcev in predvolilnih obljub, ali je to koalicijska SMC ali DeSUS? Vsekakor sta obe stranki grobo nategnili svoje volilce in njeni predstavniki v vladi in parlamentu danes kažejo svoj pravi obraz izdajalcev. O NSi pa nima smisla govoriti, ker so si sami krivi, da so odstranili Ljudmilo Novak in namestili nepredvidljivega in ubogljivega Tonina.

Toda kljub temu je treba narediti nekakšno primerjavo, kdo od njih je bolj globoko v blatu nemorale.

SMC se je že sprijaznila, da na naslednjih volitvah nima nobenih možnosti, da pride v parlament, saj ji javnomnenjske ankete kažejo največ 0,5 odstotka podpore. Zato njeni kadri v vladi in parlamentu lovijo še zadnji vlak bonitet, preden jih ljudstvo nažene na njihovo zasluženo mesto, to je na politični in karierni odpad. Vlado Miheljak se je v svoji kolumni vprašal, ali jih ne bo nič sram, ko bodo na ulici srečevali sodržavljane. Vendar te nemoralne ljudi lahko na neki način celo razumemo, saj so se vdali v usodo in prodali svojo dušo, da bodo še malo uživali v »penezih«, čeprav so jih ukradli.

Drugačna je zgodba s stranko DeSUS, saj imajo po anketah še minimalne možnosti za ponovni vstop v parlament. Če gre pri stranki SMC za »politično prostituiranje« vodilnih članov, saj jim je stranka tako rekoč že razpadla, pa je pri DeSUS vprašanje, kako lahko člani te stranke še prenašajo takšno nemoralno vedenje in delovanje njihovih predstavnikov v koaliciji. Aleksandra Pivec je očitno podtaknjeno kukavičje jajce, ki se dnevno udinja diktatorskim metodam te vlade in si domišlja, kako pomembna da je. Tudi njena desna roka Gantar igra čudno igro in se spreneveda, kot da pri tem nima nič. On naj ne bi imel nič pri korupciji z zaščitno opremo, pa pri nehumanem ravnanju z oskrbovanci v domovih za starejše? Takšnim ljudem se v ljudskem besednjaku reče »zmuzne«.

Pri vsem skupaj je treba še spomniti na sodelovanje stranke DeSUS pri zavrnitvi dveh pomembnih zakonov v parlamentu. Ko se je glasovalo o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, so bili odločilni ravno glasovi poslancev DeSUS. Sedanja ureditev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pa gre najbolj v škodo predvsem upokojencem. Drugi takšen primer je zavrnitev spremembe volilne zakonodaje, tako da bomo še naprej imeli, tudi po zaslugi DeSUS, strankokracijo, ki nas vodi v pohabljeno demokracijo. Gospa Pivec je seveda zelo zaslužna za takšno nemoralno politiko.

Vprašamo se lahko, kako ni sram članov te stranke, in to vsakega člana DeSUS posebej, da še vedno tolerirajo takšno delovanje svojih predstavnikov. Do sedaj so bili upokojenci v samostojni Sloveniji najbolj žrtvovana skupina prebivalcev, zato so danes pokojnine v primerjavi s plačami pod vsakim nivojem. Že šestnajst let ni bil zgrajen niti en dom za starejše, tudi zdravstvena oskrba starejših je na psu. Pa pride na oblast te stranke Aleksandra Pivec, ki dodatno še moralno sesuje to stranko, tako da jim danes lahko mirne duše rečemo, da je to skupek nenačelne in klientelistične politike, ki ji sploh ni mar za svoje poslanstvo, to je za upokojence.

Bojim se, da v članstvu DeSUS ne velja več pravilo, da sta za starejše ljudi značilni modrost in poštenost. Člani te stranke se bodo nekoč vprašali, zakaj jih njihovi otroci in vnuki ne spoštujejo, ker so sodelovali pri razgradnji demokracije in uničevanju prihodnosti mlade generacije. DeSUS ni izdala zgolj svoje baze, to je starejših ljudi, temveč tudi mlade in njihovo prihodnost.

Gorazd Cuznar, Črnomelj