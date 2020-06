Policija in vlada z različnimi mehanizmi pritiska onemogočata udejstvovanje državljanov na protestih že vse od prvih protestniških akcij: z izdajanjem glob, popisovanjem in zaseganjem transparentov, ustavljanjem in legitimiranjem ljudi pred protesti, prisilno odstranitvijo ljudi iz Trga republike in nenazadnje s širjenjem sovražnih sporočil na družbenih omrežjih. Na zadnjem, osmem protestniškem shodu, ki je potekal v petek, pa je policija očitno poleg popolnega onemogočanja dostopa na Trg republike okrepila zlasti legitimacijo potencialnih protestnikov.

Legitimacija brez razloga

Sodeč po naših informacijah, ki jih potrjujejo tudi številni posnetki delovanja policistov, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je policija legitimiral ljudi tudi izven lokacije protesta. Ena od oseb, s katerimi smo govorili, nam je povedala, da so jo policisti ustavili v bližini Trubarjeve ulice. Za njo je, ko je hodila po ulici, nenadoma stekla manjša skupina policistov, ki so zahtevali, da se ustavi in jim pokaže osebni dokument. Potem ko je izročitev dokumentov zavračala, rekoč naj se ji policisti tudi sami predstavijo in povedo, zakaj so jo ustavili, je dobila odgovor, da je »osumljena bodočega kaznivega dejanja udeležbe na protestu«.

Oseba, kot pravi, s sabo ni imela transparenta ali kakršnih koli drugih predmetov, ki bi nakazovali na to, da je namenjena na protest. Sama sumi, da so jo policisti ustavili, ker so videli, da je prihajala iz Avtonomne tovarne Rog, torej pregovornega mesta zbiranja nekaterih protestniških skupin. Celoten policijski postopek je po njenih besedah trajal vsaj pol ure, namen postopka pa je bilo po njenih ocenah predvsem zastraševanje in preprečevanje udeležbe na protestu.

Podoben je primer posameznice, ki je, kot je razvidno iz videa, na Prešernovem trgu delila letake, s katerimi je spodbujala k bojkotu državne proslave ob dnevu državnosti. Tudi njej so policisti, kot je pojasnila v videu, dejali, da je osumljena, da bo v prihodnosti storila prekršek ali kaznivo dejanje.