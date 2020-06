V Balkan River Defence opozarjajo, da so po kadrovskih zamenjavah v vrhu varnostnih in nadzornih institucij sedaj prišle na vrsto tudi institucije, ki oblikujejo in izvajajo politike na okoljskem področju. Na spletni strani vlade je tako objavljenih šest natečajev za vodilna mesta na ministrstvu za okolje in prostor ter v organih v njegovi sestavi.

Tako denimo država išče glavnega inšpektorja inšpektorata za okolje in prostor, generalnega direktorja Agencije RS za okolje (Arso), direktorja direkcije za vode, generalnega direktorja direktorata za okolje, generalnega direktorja direktorata za vode in investicije ter generalnega sekretarja na ministrstvu za okolje.

Rozman je danes oddal prijavo na razpis na mesto generalnega sekretarja. »Zdi se mi prav, da tudi na ta način poskusimo soodločati,« je dejal v izjavi za medije pred ministrstvom v Ljubljani.

Minister za okolje je elektrotehnik »Zavedam se, da oddajam prijavo, ki je nepopolna, saj ne izpolnjujem vseh pogojev. A to zavestno počnem v luči tega, da ta vlada podobno kadruje,« je pojasnil. Minister za okolje Andrej Vizjak je namreč po izobrazbi elektrotehnik. »Jaz sem biolog in človek, ki veliko časa preživi zunaj, že šest let se borim za reke in naravo,« je izpostavil svoje prednosti pri potegovanju za delovno mesto. Danes je po njegovi oceni za imenovanje na takšne položaje ključna strankarska pripadnost, kar obžaluje. »Ključno bi moralo biti znanje, kompetence, predvsem pa čut za sočloveka in zavedanje, da kot sekretar podpisuješ dokumente, ki ne vplivajo le na naravo, populacije različnih vrst, ampak na zdravje ljudi,« je poudaril. Znova je bil Rozman kritičen tudi do izključevanja nevladnih organizacij iz upravnih in sodnih postopkov ter sprememb gradbene zakonodaje v protikoronskih zakonih. »Gre za kršenje zakonodaje in ustave. Mislim, da bi morali ljudje na teh položajih to braniti, a branijo kapital,« je dejal Rozman.