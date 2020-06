Nekaj po drugi uri popoldan je na avtocesti v Gerečji vasi (v občini Hajdina) na bencinskem servisu zagorel avtomobil, so na facebook profilu zapisali gasilci PGD Hajdina. Na pomoč so jim priskočili še gasilci PGD Ptuj, Gerečja vas, Talum, Hajdoše, Slovenja vas, pa tudi iz mariborske gasilske brigade. Požar so omejili in ga sčasoma tudi pogasili.

Avtomobil je v požaru zgorel, poškodovan pa je bil tudi avtomat za točenje goriva, saj se je ogenj z avta razširil tudi na črpalko. Vzrok požara naj bi bila napaka na vozilu, nastala je večja gmotna škoda.