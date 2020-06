Iskali so ga tako na območju Šentjakoba pri Ljubljani kot tudi v Zasavju. Pogrešanega so našli na otočku v bližini prostorov za piknik RIC Sava - Šport Ljubljana. Truplo so s pomočjo rafta prepeljali do brega Save, kjer so ga prevzeli uslužbenci pristojne pogrebne službe.

Do črnuškega mosta naj bi tisto sobotno dopoldne prišel v družbi prijatelja, ko je zaplaval v Savi, ga je odnesel tok narasle in deroče reke. Po podatkih Arsa je imela tisti dan 11 stopinj.