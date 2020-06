Ker gre za lokalni derbi, v Prekmurju vlada prava nogometna vročica, zato obžalujejo, da bo tekma brez gledalcev na Gorenjskem. Pred koronavirusom je bilo predvideno, da bo finale v Murski Soboti. Ekipi nista ničesar prepustili naključju. Mura se je že danes odpravila v karanteno na Gorenjsko. Nafta bo ponovila taktiko iz polfinala in se bo na pot odpravila na dan tekme.

Trener Mure Ante Šimundža ima sladke skrbi. Nima težav s poškodbami, zato ima širok nabor kakovostnih igralcev, ki so tudi izjemno srčni. »Šport je nepredvidljiv, tekmec pa izjemno zahteven, saj je to ekipa z glavo in repom. Prekmurski finale je dokaz, da se tukaj igra dober nogomet. Prekmurje je vedno imelo svoj podpis v slovenskem nogometu. Veliko ljudi se poistoveti s svojo ekipo. Bremena ne čutimo, saj pred sezono ni bil cilj osvojitev pokala, ampak smo želeli priti čim dlje. Smo izredno ponosni in veseli, da lahko igramo v finalu,« je finale napovedal trener Mure Ante Šimundža, ki meni, da poraz proti Bravu ni pustil posledic, saj je bil pristop njegovih varovancev pravi. Igralci Mure soglasno poudarjajo, da je stanje v slačilnici odlično in komaj čakajo začetek tekme. »Takšen derbi je vedno nepredvidljiv. Dobro smo se pripravili, zdaj moramo kakovost pokazati še na igrišču,« meni Matic Maruško, centralni branilec, za katerega mnogi menijo, da je napadalec, ker nosi dres s številko devet.

Lendavčani, ki jih poganja tudi kapital iz sosednje Madžarske, so že z uvrstitvijo v finale presegli pričakovanja in dosegli zgodovinski uspeh. Trener Dejan Dončić, ki je v Lendavi pol leta, pripravlja taktični načrt, s katerim bo skušal presenetiti favorizirano Muro. »Mura je kompaktna in agresivna, a tudi mi želimo prikazati dobro predstavo. Imeli smo dovolj časa za temeljito analizo Mure. Ker gre za prekmurski derbi, je vse možno, še posebno, ker gre za eno tekmo,« pravi trener Nafte Dejan Dončić, ki bo vodil šele tretjo uradno tekmo na klopi Lendavčanov. Nafta je v pripravah odigrala prijateljsko tekmo z Gorico in izgubila z 0:3. »Pričakujem dobro in borbeno tekmo. Igrali bomo za vse ljudi, ki delajo v našem klubu, ki je manjši od Mure. Ničesar se ne bojimo, lahko pa veliko pridobimo, zato smo samozavestni. Muro smo dobro preučili, zato se lahko nadejamo uspeha. Če bomo ustavili Marošo, bomo opravili že veliko dela,« pravi poveljnik obrambe Nafte Žiga Živko, nekdanji up Maribora.