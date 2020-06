Real Madrid je prvič po 1. marcu znova vodilna ekipa španskega nogometnega prvenstva. Po remiju Barcelone proti Sevilli (0:0) je v 30. krogu v gosteh premagal Real Sociedad z 2:1 in ima sedaj enako število točk kot njihovi tekmeci iz Katalonije. Kraljevi klub ima slabšo razliko med danimi in prejetimi goli, toda v primeru, da bosta moštvi imeli enako število točk tudi na koncu tekmovanja, bo šel naslov zaradi boljšega razmerja na medsebojnih tekmah v roke Madridčanom. »Res je, da smo sedaj za Realom, a še vedno imamo enako število točk. Tudi oni si ne smejo dovoliti napake,« je pred današnjim domačim obračunom z Athleticom Bilbao dejal trener španskih prvakov Quique Setien.

Besni odzivi katalonskih medijev

Skok trinajstkratnih evropskih prvakov na vrh prvenstvene razpredelnice so z nezadovoljstvom pospremili katalonski mediji. Pri športnem dnevniku Sport so zapisali, da se je moštvo trenerja Zinedina Zidana na prvo mesto zavihtelo na kontroverzen način, pri tem pa se sklicevali na nekatere dvomljive sodniške odločitve na tekmi z Baski. Med drugim so jih zmotili razveljavljen gol gostiteljev, priznan zadetek Karima Benzemaja, ki naj bi si pred tem pomagal z roko, in domnevno neupravičeno dosojena enajstmetrovka nad Viniciusom. Kritikam se je pridružil tudi časnik Mundo Deportivo, ki je izšel s črno naslovnico in fotografijami najbolj spornih trenutkov tekme na Anoeti. »Real je povečal svojo zbirko spornih trenutkov, ki so mu po nadaljevanju prvenstva šli na roko,« so zapisali, obenem pa se spraševali, zakaj v sobi za VAR sedijo sodniki, ki sodijo v nižjih ligah. »Nehajte se smejati navijačem v obraz,« so še dodali. Zelo podobnega mnenja so bili tudi pri La Vanguardii in Periodicu de Cataluña.

»Nisem si ogledal incidentov, a dejali so mi, da je bila najstrožja kazen upravičena, zadetek Karima Benzemaja pa regularen. Ne želim se ubadati s kontroverznimi odločitvami, to je naloga sodnika. Govoril bom le o naši zasluženi zmagi,« je po tekmi dejal Zinedine Zidane, vznemirjen zaradi številnih vprašanj novinarjev na temo sodniškega kriterija. »Moti me, da se govori le o sodnikih, kot da na igrišču nismo storili ničesar. Ne moremo nadzirati tega, kaj ljudje govorijo, lahko le zmagujemo,« je še povedal Francoz. »Real je vedno težko premagati, po tekmi, kot je bila ta, pa še toliko bolj,« pa so se hudovali na klubski spletni strani Reala Sociedada.