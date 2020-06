Z remijem pa so lahko celo bolj zadovoljni kot tekmeci. Ti so bili predvsem v prvem delu boljši, imeli tudi priložnost, da iz enajstmetrovke povedejo, toda domači vratar Danec Kasper Schmeichel je strel Neala Maupaya ubranil.

Rezultatsko krizo pa je vendarle prekinil Tottenham. Po sedmih prvenstvenih tekmah brez zmage je z 2:0 dobil londonski derbi proti West Hamu. Po videnem povsem zasluženo, bili so precej boljši tekmec. Še posebej v prvem polčasu, v njegovem zaključku je Heung-Min Son dosegel gol, a ga je sodnik upravičeno razveljavil, saj je bil Južnokorejec za malenkost v nedovoljenem položaju.

V 64. minuti pa je v pomoč domačim napadalcem priskočil gostujoči igralec Tomaš Souček, z nesrečnim avtogolom, pri katerem ni mogel ničesar storiti, je Tottenham popeljal v vodstvo. Gosti so nekaj več želje po napadu pokazali šele po prejetem zadetku, pripravili so si nekaj priložnosti, zadeli vratnico, toda izenačiti jim ni uspelo. Še več, po protinapadu so dobili še en gol, Harry Kane je pobegnil branilcem, prišel neoviran pred vratarja in mimo njega poslal žogo v mrežo.

Oblak spet nepremagan, njegov Atletico tretji Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak nadaljuje serijo tekem brez prejetega gola. Njegov Atletico Madrid je v 31. krogu španskega prvenstva z 1:0 v gosteh premagal Levante in brez prejetega gola dobil še tretjo tekmo po odmoru zaradi epidemije novega koronavirusa. Za Škofjeločana je to že 102. tekma v španskem prvenstvu, na kateri je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Atletico se je na lestvici spet zavihtel na tretje mesto, prehitel je Sevillo, ki je v ponedeljek le remizirala. Madridčani so bili večji del tekme boljši tekmec, zapravili so nekaj lepih priložnosti, edini gol pa dosegli v 15. minuti, ko je po lepi akciji Marcosa Llorenteja in Diega Coste avtogol dosegel Bruno Gonzalez. Ob koncu so pritisnili gostitelji, si pripravili tudi lepo priložnost, toda izid se ni spremenil. Brez zmagovalca se je končal obračun med Real Valladolidom in Getafejem. Goste je v 41. minuti v vodstvo popeljal Jaime Mata, le štiri minute pozneje je končni izid iz enajstmetrovke postavil Enes Unal.