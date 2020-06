Mirnski grad, ki ga mnogi imenujejo tudi speča lepotica, je prodan. Kupila ga je Mehičanka Tatiana Rodriguez Anderson. S svojo vizijo obnove gradu in vsebin jo je o nakupu prepričal Kailash Kokopelli, zvočni terapevt, multiinštrumentalist in umetnik nemškega rodu, ki mu je te dni dosedanja lastnica Marija Kerševan tudi predala ključe gradu. Koliko je za grad odštela premožna Mehičanka, (še) ni znano, je pa na spletni strani nepremičninske agencije Remax, prek katere je Kerševanova prodajala nepremičnino, objavljena cena 800.000 evrov.

Tatiana Rodriguez Anderson je že bila na Mirni in se je grad temeljito ogledala. Zanj jo je navdušil in jo o nakupu menda prepričal Kokopelli, o katerem mirnski župan Dušan Skerbiš pravi, da gre za novega Marka Marina. »Seveda smo zelo veseli, da je prišlo do nakupa gradu, ki bo tako dobil novo, lepšo podobo in tudi vsebino, kar si vsi na Mirni zelo želimo,« je dejal Skerbiš, ki prav tako pozna vsak kotiček gradu, saj je v preteklosti Marinu veliko pomagal pri obnovi, po gradu pa vodil tudi različne skupine.

Nadaljujejo Marinovo vizijo

Kot je znano, se je v spečo lepotico v začetku 60. let, ko je bila bolj ali manj v ruševinah, zaljubil dr. Marko Marin, profesor za gledališko zgodovino na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Leta 1962 je dobil grad v 99-letni najem, konec 90. let pa je na podlagi tedanjega zakona o lastninjenju postal njegov lastnik. Po letu 2000 je pri pridobivanju sredstev za obnovo pomagalo društvo Speča lepotica. Marin je grad obnavljal vse do svoje smrti leta 2015. Lastnica je nato postala njegova polsestra Marija Kerševan.

»Verjamem, da nas je ta grad nekako poklical, da nadaljujemo delo in vizijo dr. Marka Marina,« je ob prevzemu ključev na prvi poletni dan povedal Kokopelli, sicer svetovno znan zvočni terapevt. »Njegova vizija je bila tu ustvariti kulturni, umetniški prostor, kar želimo poleg skrbi za dobro počutje in izvajanje zvočnih terapij ustvariti tudi mi. Delamo v smeri izobraževalnega, raziskovalnega, zdravilskega centra. Seveda pa bo potrebnih kar nekaj let, da prenovimo grad in da bo naš center resnično zaživel.«

Svetovni splet razkriva, da velja Kokopelli za enega od pionirjev zvočne terapije, z izjemnim občutkom tudi za humanitarno delo. Kokopelli zvočno terapijo izvaja s pomočjo tradicionalnih instrumentov z vsega sveta, kot so didžeridu, lesene in glinene piščali, gong, razni bobni, kristalne pojoče posode in drugi.