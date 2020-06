Dve leti in pol bo za zapahi preživel 19-letni Šved Alexander Brecelj, ker je lanskega septembra pred hotelom v Ajdovščini z nožem napadel nič hudega slutečega turista Philippa Delabarro, kasneje v preiskavi pa se je izkazalo, da je mladenič po ajdovskih lokalih zagrešil tudi pet velikih tatvin in poškodoval tujo lastnino. Poleg zaporne kazni bo moral gostincem vrniti ukradeni denar in povrniti stroške polomljenega inventarja.

Tožilstvo ga je preganjalo zaradi poskusa uboja, a se je sodnica Andrejka Luznik ob današnjem izreku kazni odločila, da mu tega očitanega dejanja ni mogoče pripisati z dovolj veliko gotovostjo. Na koncu ga je obsodila zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe, oškodovanega Francoza, ki je zahteval 15.000 evrov odškodnine, pa napotila na zasebno pravdo. Brecelj in njegova zagovornica sta bila razsodbe vesela, tožilka Damjana Bandelj pa je že napovedala, da se bo pritožila. Še vedno vztraja, da je šlo za poskus uboja, za obtoženega je predlagala ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja v ustanovi. Dejanje je namreč storil pod vplivom drog in disocialne osebnostne motnje.

O storilcu ni bilo dvoma Sodnica ni dvomila, da so očitana kazniva dejanja Brecljevo delo. Glede tatvin ni imela težkega dela, saj so o njegovi krivdi pričali posnetki videokamer in ukradeni predmeti, ki so jih našli v njegovem stanovanju. Težje pa je sprejemala zaključke glede očitanega poskusa uboja. Neodgovorjeno je ostalo osnovno vprašanje, ali je obsojeni resnično hotel odvzeti življenje Francozu, ko ga je po vratu porezal s konico noža in mu pustil desetcentimetrsko zarezo na koži. »Z avtom sem se pripeljal pred hotel, odprl sem prtljažnik, da bi vzel kovčke. Kakšnih deset metrov stran se je napadalec pogovarjal po telefonu. Mojo pozornost je pritegnil, ker je deloval zelo jezen in se je drl na svojega sogovornika. Zato sem ga pogledal,« se je dogodka spominjal Francoz. Pogled je bil očitno dovolj, da se je Brecelj odločil za napad. Delabarra je prepričan, da sta ga pred hujšimi posledicami rešila ovratnik in ruta, ki jo je nosil zaradi hudega mraza in burje. Sodnica glede tega ni bila povsem prepričana, spomnila je tudi, da Francoz ni imel obrambnih poškodb, ki bi pričale, da je med njima prišlo do tesnejšega stika.