Kritika predstave Žalostinke: Dober vpogled v razpoke vsakdanjega

Žalostinke so izraz najmlajše generacije ustvarjalcev, avtorja Jerneja Potočana in režiserja Jana Krmelja , vendar pa posebna senzibilnost do prikritih rež življenja tako na tematski kot uprizoritveni ravni priča, da gre za specifična in avtorsko jasno fokusirana gledališka glasova, med katerima v tem sodelovanju uspeva dobršna mera zavezništva tudi v afiniteti do nadrealističnega spletanja blage melanholije, humorja in poetične sanjskosti.