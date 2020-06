Za optimizem je poskrbela ameriška centralna banka, ki je sporočila, da namerava izvajati program pomoči gospodarstvu z dodatnimi odkupi obveznic na sekundarnem trgu. S tem želijo poskrbeti za večjo likvidnost in pomagati podjetjem pri pridobivanju sredstev. Doslej so nakupe izvajali le posredno, prek nakupov delnic indeksnih skladov, zdaj pa bodo kupovali obveznice ameriških podjetij z ročnostjo, krajšo od pet let. S tem bodo zahtevane donosnosti obveznic nižje, kar bo podjetjem omogočilo ugodnejše zadolževanje, po drugi strani pa bodo zaradi nižjih zahtevanih donosnosti na slabšem vlagatelji, ki iščejo varne naložbe.

Med drugimi makroekonomskimi podatki so v preteklem tednu izstopali še podatki o brezposelnosti v ZDA in zaupanje vlagateljev v Nemčiji. Prošnjo za nadomestilo za brezposelnost je v ZDA do sredine junija po zadnjih dostopnih podatkih vložilo še dodatnih 1,5 milijona ljudi, skupno je od začetka pandemije delo izgubilo skoraj 46 milijonov ljudi. Zaupanje vlagateljev v nemško gospodarstvo je junija poskočilo na najvišjo raven po marcu 2006, merjeno po indikatorju ZEW.

Da koronavirus ni le sezonski prehlad, na katerega smo že skoraj pozabili, nas je v petek opozoril Apple, ki je napovedal vnovično začasno zaprtje enajstih trgovin zaradi krepitve pandemije koronavirusa na jugu in zahodu ZDA. Slabe novice so prejeli vlagatelji treh največjih turističnih ladijskih prevoznikov Carnival Corporation, Royal Caribbean Cruises in Norwegian Cruise Line. Čeprav so bili vlagatelji v omenjene ladjarje od dna, doseženega v marcu (19. marca 2020), do konca preteklega tedna pošteno nagrajeni za tveganje, delnice družb so namreč pridobile 70 odstotkov, 135 odstotkov in 111 odstotkov, so gledano od začetka leta še vedno v globoki izgubi (–63,7 odstotka). Carnival Corporation je predstavil rezultate drugega četrtletja, ki so slabši od pričakovanih. Izguba znaša visokih 4,37 milijarde dolarjev oziroma 6 dolarjev na delnico. Napovedi o prihodnjem poslovanju družba ni dala, saj ne znajo oceniti, kdaj se bodo turistična potovanja vrnila na raven pred začetkom pandemije. Na morebitno ponovno »nevihto« pa je opozoril Norwegian Cruise Line, saj je sporočil, da namerava preklicati večino turističnih potovanj vsaj do začetka oktobra.

Delnice nemške družbe za procesiranje plačil Wirecard so strmoglavile, potem ko je družba že četrtič prestavila objavo letnih rezultatov. Spomnimo, revizorjem hiše Ernst & Young ni uspeli najti okoli 1,9 milijarde evrov prihodkov, kar je trg navdalo z dvomi o likvidnosti podjetja. Delnica je posledično v enem dnevu izgubila kar 61 odstotkov, od začetka leta pa celo 76 odstotkov vrednosti. Govorice o računovodskih nepravilnostih je prvi začel objavljati Financial Times že konec januarja lanskega leta in glede na to, da je podjetje član elitne trideseterice nemškega indeksa DAX, so vlagatelji verjetno pričakovali hitrejše oziroma takojšne delovanje regulatorjev in ustrezno ukrepanje.