HZJZ je določil predpogoje, ki jih morajo izpolniti lokalni štabi civilne zaščite in lokalna samouprava. Med drugim bodo morali zagotoviti objekte za izolacijo turistov, ki bodo zboleli s covidom-19, a ne bodo potrebovali bolniške nege. Morali bodo zagotoviti tudi objekte za organizirano karanteno ali samoizolacijo za zdrave goste, ki so bili v stiku z okuženimi.

Kot so navedli, bodo to lahko vzpostavili v hišah, apartmajih, mobilnih hiškah in podobnih objektih, ki zadovoljujejo potrebe izolacije. Zagotoviti bo treba tudi zdravniško skrb.

Gosti iz drugih držav, ki jim bo potrjena bolezen covid-19, in tudi njihovi kontakti se bodo lahko pred potekom izolacije vrnili v svoje države, če se bodo s svojo zdravstveno zavarovalnico dogovorili o načinu vrnitve in financiranju transporta, so zapisali na spletni strani HZJZ.

Če bodo turistom iz drugih držav ugotovili hujšo obliko bolezni covid-19, jih bodo namestili v hrvaške zdravstvene ustanove.

Na Hrvaškem so v četrtek in petek zabeležili po 11 dodatnih okužb z novim koronavirusom, kar je bilo največ v enem dnevu po 12. maju. Oblasti so zato znova pozvale državljane naj se držijo navodil o obvezni medsebojni razdalji kot tudi o okrepljeni higieni rok.

Med drugim so znova prepovedali obiske v domovih za starejše občane na območju Zagreba in v splitsko-dalmatinski županiji, v katerih so zabeležili večino novih okužb v preteklih dveh dneh.

Med 22 primeri okužb na Hrvaškem je bila večina tudi posledica potovanj hrvaških državljanov v Srbijo ter v Bosno in Hercegovino.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je v četrtek dejal, da so že po prvih novih primerih "uvoženih" okužb okrepili nadzor na meji z BiH in Srbijo.

Ponovil je, da morajo imeti državljani Srbije in BiH, ki želijo vstopiti na Hrvaško, upravičeni razlog za potovanje, kar morajo utemeljiti z ustrezno dokumentacijo. Spomnil je, da je Hrvaška omilila epidemiološke ukrepe zgolj za deset držav članic EU, ki imajo dobro epidemiološko situacijo. Med njimi je tudi Slovenija.