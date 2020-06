Tako kot so pri nas nedavno koncert občinstvu v avtomobilih odigrali Tabu, se bodo za podobno potezo očitno odločili številni britanski glasbeniki in glasbenice. V Birminghamu, Liverpoolu, Londonu, Edinburgu, Bristolu in drugod bodo namreč potekali koncerti za 300 avtomobilov. Vsak avto bo imel svoj odrejen prostor, v katerem se bodo lahko gibali potniki, ki bodo tako ločeni od drugih. S seboj si bodo lahko prinesli stole, vendar pa bodo senčniki in dežniki prepovedani. Prav tako bodo prepovedani domače živali in vnos lastne hrane na prizorišče.

Koncerti bodo potekali od julija do septembra, v tem času pa se bodo organizatorji z vlado skušali dogovoriti, kako vendarle odpreti koncertna prizorišča. V Veliki Britaniji namreč več kot 400 koncertnim prizoriščem grozi dokončno zaprtje, saj že dozdajšnjega izpada prihodkov verjetno ne bodo mogli nadomestiti, vladna pomoč je bila že porabljena, sproščanja ukrepov za množično združevanje pa ni na vidiku.