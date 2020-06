V Sloveniji v soboto en primer okužbe z novim koronavirusom

V Sloveniji so v soboto opravili 758 testiranj in potrdili eno okužbo z novim koronavirusom, je danes vlada sporočila prek Twitterja. V bolnišnici zdravijo šest bolnikov s covidom-19, eden potrebuje intenzivno nego. Po podatkih spletne strani covid-19 sledilnik so okužbo potrdili v Velenju.