V zaporih prepovedali obiske

Zaradi epidemije so v slovenskih zaporih včeraj prepovedali obiske obsojencev. V vodstvu slovenskih zaporov pojasnjujejo, da so že v prejšnjih dneh uvedli nekatere omejitve (obiski za stekleno pregrado, obisk le enega, zdravega obiskovalca), včeraj pa so se odločili, da obiske do nadaljnjega prepovejo. Scenarij iz Irana, kjer so zaradi izbruha epidemije koronavirusa začasno na prostost izpustili večje število zapornikov, po besedah vodstva uprave za izvrševanje kazenskih sankcij v Sloveniji ni mogoč, saj slovenska zakonodaja takšnega ukrepa ne predvideva niti v izrednih razmerah.