Ob dveh ponoči z nedelje na ponedeljek so neznanci iz hangarja Obsoteljskega aerokluba Imeno skušali ukrasti ultralahko letalo Morane. V klubu v naselju v občini Podčetrtek so poskus kraje iz zaklenjenega hangarja potrdili, dodali, da letalo ni poškodovano, pa še, da se kaj takega pri njih ni še nikoli zgodilo. Primer je sedaj v rokah policije, do konca njihove preiskave pa dodatnih izjav v klubu ne dajejo.

Več informacij so v opozorilo ostalim klubom podali v Letalski zvezi Slovenije (LZS). Zaenkrat še neznani storilci so najprej z nožem prerezali steno šotora oziroma hangarja, odprli vrata ter skoznje izvlekli letalo. »Zagnali so motor in skušali vzleteti, a je bila na srečo vzletno-pristajalna steza mokra in je letalo obtičalo v blatu tik ob jarku,« so zapisali v opozorilu, v katerem so klubom in posameznikom svetovali, naj poskrbijo za varnost na vzletiščih ter uredijo dodatno varovanje v primerih nepooblaščenega dostopa do letal.

Tovrstne kraje letal so v tujini dokaj pogost pojav zlasti pri ultralahkih letalih. »V eni noči lahko iz letal odvijačijo kar nekaj motorjev, ki jih na prostem trgu prodajajo po delih,« so še zapisali.

Po poročanju slovenskega letalskega portala Sierra5.net naj bi šlo za letalo Morane-Saulnier MS-893A Rallye Commodore 180, registrskih oznak S5-DCR, serijske številke 11670, izdelanega leta 1971, ki je v zasebni lasti ter del flote Obsoteljskega aerokluba Imeno.