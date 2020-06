- Kacin: Vlada se je odločila, da bo ukrepala pravočasno, preventivno in takoj.

- Gantar: Ponovno se soočamo z naraščajočim številom okuženih, zaenkrat predvsem na račun prehodov južne meje.

- Hojs: Na zeleno listo je RS danes dodala naslednje države: Danska, Luksemburg, Malta, Španija, Irska, Francija. S te se je poslovila Bolgarija, a ni prešla na rdečo listo, je nekje vmes, na rumeni listi.

- Hojs: Na rdečo listo smo uvrstili BiH, Kosovo in Srbijo. Za vse z rdeče liste je za vstop v Slovenijo obvezna karantena. Če prihajate iz držav, ki so na rdeči listi, je po vstopu karantena obvezna.

Za vstop iz BiH, Kosova in Srbije poslej obvezna karantena

Kot je na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 ob tem pojasnil vladni govorec Jelko Kacin, se je vlada odločila, da zmanjša nevarnost in možnost vnosa in širjenja novega koronavirusa iz tujine na kar najmanjšo možno mero, zato je podaljšala seznam držav na rdeči listi in državljanom teh držav otežila vstop v Slovenijo.

Poslej bo tako zanje za vstop v Slovenijo zahtevano aktualno potrdilo o negativnem testu na okužbo z novim koronavirusom, ki bo moralo biti izdano znotraj EU in ne bo smelo biti starejše od treh dni. Hkrati se slovenskim državljanom odsvetuje potovanja v te države, je danes še dejal Kacin. Napovedal je, da bo zanje ob vračanju v Slovenijo prav tako veljala obvezna 14-dnevna karantena.

Na seznamu držav s poslabšano epidemiološko sliko je sedaj skupno 34 držav; Katar, Bahrajn, Čile, Kuvajt, Peru, Armenija, Džibuti, Oman, Brazilija, Panama, Belorusija, Andora, Singapur, Švedska, Maldivi, Sao Tome in Principe, Združeni arabski emirati, ZDA, Savdska Arabija, Rusija, Moldavija, Gibraltar, Bolivija, Portoriko, Gabon, Kajmanski otoki, Dominikanska republika, Južna Afrika, Iran, Velika Britanija, Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina, Srbija in Kosovo.

Še naprej bodo lahko brez omejitev in karantene v Slovenijo vstopali državljani Slovenije ali tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja.

Minister Hojs je danes še pojasnil, da je Slovenija hkrati na zeleno listo - seznam držav za prehajanje državne meje brez omejitev - dodala Dansko, Luksemburg, Malto Španijo, Irsko in Francijo, in s tega seznama umaknila Bolgarijo, ki pa ni pristala na rdeči, ampak je na t.i. rumeni listi.

Na seznamu varnih držav bo tako od petka 24 držav, in sicer Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Nemčija, Grčija, Islandija, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Norveška, Slovaška, Švica, Italija, Črna gora, Danska, Francija, Irska, Luksemburg, Malta in Španija.

Države, ki jih ni na teh dveh seznamih, so na t.i. rumeni listi, ki pa ne bo posebej objavljena, je še pojasnil Hojs.

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je ob tem pojasnil, da je država uvrščena na rdečo listo, če v zadnjih 14 dneh beleži 40 novih primerov okužb na 100.000 prebivalcev. Ob tem je dodal, da sta bili v zadnjih dneh dve okužbi z novim koronavirusom vneseni iz Rusije, devet iz BiH, tri iz Srbije, po ena iz Švedske in ZDA, za štiri pa izvor ni znan. Sekundarnih okužb od teh pa so zabeležili 14.

Ob tem je opozoril, da gre v primerih vnesenih okužb za ljudi, ki so v Slovenijo vstopili skozi določbe o izjemah, ki jih omogoča odlok, ki omejuje prehode meje z namenom zajezitve pandemije. "Zato smo kot NIJZ odreagirali in predlagali vladi, da dokument na novo postavimo," je še dejal.

Odpravljena je tako izjema, ki se je nanaša na bližnjega sorodnika državljana Slovenije ali tujca s stalnim bivališčem v Sloveniji oziroma živi z njim v skupnem gospodinjstvu in ima stalno ali začasno bivališče v državi EU ali drugi državi schengenskega območja ter v Sloveniji lastništvo nepremičnine ali registriranega zračnega ali vodnega plovila.

Slovenija tudi ukinja možnosti prehajanja meje brez omejitev za tedenske delovne migrante, ki bodo poslej morali prav tako imeti pri sebi negativen test na okužbo z novim virusom, ki bo izdan znotraj EU in ne bo starejši od treh dni. Za dnevne migrante sprememb prehajanja meje zaenkrat ni, je še pojasnil Hojs.