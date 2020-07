Vlada je zaradi poslabšanja epidemioloških razmer od danes na rdeči seznam dodala še Kitajsko, Alžirijo, Kazahstan, Honduras, Izrael, Ekvatorialno Gvinejo, Zelenortske otoke, Kolumbijo, Otoke Turks in Caicos, Azerbajdžan, Irak, Deviške otoke, Kirgizijo, Argentino, Sejšele, Kostariko, Ekvador, Gvatemalo, Mehiko, Salvador, Esvatini in Surinam.

Za vse, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah z rdečega seznama in vsem osebam ne glede na državljanstvo ali državo bivanja, ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav, se odredi 14-dnevna karantena, razen če sodijo med šest izjem.

Na seznam epidemiološko varnih držav, t.i. zeleni seznam, pa je vlada uvrstila Poljsko, Avstralijo, Kanado, Monako, Andoro, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Gruzijo, Novo Zelandijo, Ruando, Urugvaj, San Marino, Vatikan in Maroko.

Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na seznamu epidemiološko varnih držav in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.

Z zelenega seznama pa je vlada črtala Islandijo.

Nov način vročanja karantenskih odločb

Izdaja in vročanje odločb o karanteni po novem potekala tako, da bo policist od osebe, ki ji bo odrejena karantena, vzel podatke za izdajo odločbe in jih posredoval predstavniku ministrstva za zdravje. Ta bo poskrbel za izdajo odločbe in jo vrnil policistu na mejni prehod ali kontrolno točko, nato pa bo policist odločbo o karanteni vročil osebi in ji po vročitvi odločbe dovolil vstop v državo, so sporočili z vlade.

Če je oseba, ki bi ji morala biti sicer karantena odrejena ob vstopu v Slovenijo, že v Sloveniji, npr. ob nezakonitem prehodu državne meje, bo policist za potrebe priprave odločbe o karanteni vzel osebne podatke osebe (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji in elektronski naslov za vročitev odločbe v elektronski obliki) v notranjosti države ter jih posredoval predstavniku ministrstva za zdravje. Ta bo poskrbel za izdajo odločbe in jo vrnil v policijsko enoto policista, ki je pridobil podatke, policist pa bo nato osebi vročil odločbo.

Vlada je dodala tudi novo izjemo za prehajanje meje brez karantene. Izjemoma lahko v Slovenijo brez omejitev in karantene vstopi tudi predstavnik tujih varnostnih organov (policije ali pravosodja), ki z vstopom v Slovenijo izvršuje operativno nalogo predaje ali izročitve iskane osebe ali prenosa izvršitve kazni zapora obsojenca, Slovenijo pa zapusti takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče.