Po tri nove okužbe so v sredo potrdili v Ljubljani in pri tujih državljanih. Po ena okužba pa je bila potrjena še v Kopru in Krškem.

Skupno so tako v Sloveniji doslej potrdili 1511 okužb z novim koronavirusom, 109 bolnikov s covidom-19 je umrlo.

Okužena zaposlena v UKC Ljubljana Univerzitetni klinični center Ljubljana je prek Twitterja sporočil, da so pri eni od njihovih zaposlenih potrdili okužbo z novim koronavirusom. Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb je odredila ustrezne ukrepe. Kot so zapisali, se je zaposlena najverjetneje okužila na dogodku v prostem času. Tega se je udeležila tudi oseba, ki je bila pred tem v eni od tretjih držav.